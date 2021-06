Vier ton wegend ‘bakbeest’ uit Klazienaveen wacht tweede leven in Limburg

De granieten vloer, de oude winkelschappen en de etalages met glas-in-loodramen: niets lijkt veranderd sinds de tijd dat de geur van versgebakken brood klanten naar binnen lokte. Het lijkt wel een museum dat wacht op een expositie.

Aan die historie komt dit jaar definitief een eind. Berens laat het pand, met behoud van zoveel mogelijk historische details, verbouwen tot drie appartementen. De ontwikkelaar zat daarbij wel met een dingetje: wat te doen met de ongeveer vier ton wegende broodoven in de oude bakkerij?

Tussen de drie en vijf ton

"Zoiets verkoop je natuurlijk niet", lacht Berens, terwijl hij wijst op het enorme bakbeest dat nog in de oude bakkerij staat. De beige oven is voorzien van wijzerplaatjes en flinke gietijzeren deuren.

Berens heeft geen idee van de leeftijd, maar gezien de staat van het interieur staat het apparaat er waarschijnlijk ook al decennia lang. Het ding weegt ergens tussen de drie en vijf ton, schat hij zo in.

Grofvuil

Het bakkerijpand aan het Van Echtenskanaal NZ wordt straks van binnen volledig gestript. Veel oude interieurelementen verdwijnen daarbij. "De voorgevel met de naam 'Blancke' en het kenmerkende zwarte tegeltje blijft behouden. De voordeur maakt echter plaats voor een raam."

Ook het glas-in-lood blijft waar mogelijk bewaard. In het woonhuis met winkeltje en de achterliggende bakkerij komen straks woningen. In totaal drie stuks.

De voorzijde van Bakkerij Blancke. (Rechten: RTV Drenthe / Rien Kort)

Maar in die laatste bakkerijruimte staat de enorme oven nog in de weg. Berens kon het echter niet over zijn hart verkrijgen om die bij het grofvuil te zetten. "Het sentiment overheerst, dus ik heb hem op Marktplaats gezet." Bakker Ard Gerards uit het Limburgse Horst (nabij Venray) hapte toe. Afgelopen weekend kwam hij naar Klazienaveen om de oven deels te ontmantelen en enkele delen alvast te verhuizen.

Zorgbakkerij

Na een jarenlange winterslaap begint het gevaarte aan een tweede leven in de leer- en zorgbakkerij van Gerards. "Wij bieden dagbesteding en opleidingen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt." Op zoek was hij niet naar een dergelijke oven. "Maar mijn oom heeft ook zo'n exemplaar in zijn bakkerij gehad."

Toen hij de advertentie op Marktplaats zag staan, reageerde hij dan ook meteen. "Echt een fraai ambachtelijk oventje, die qua aanzicht een prachtige sfeer biedt in onze zaak." De ruim 200 kilometer lange tocht naar Klazienaveen had hij er dan ook graag voor over. Een aantal delen zijn zondag overgegaan. "Voor de rest kom ik nog een keertje terug. In één keer is gewoon onmogelijk."

Kankerbestrijding

De Klazienaveense bakkerij ging na het overlijden van de laatste eigenaar in 2018, Anne Marie Blancke, als schenking over naar KWF Kankerbestrijding. Zij verkochten het pand aan Alice Veenstra die appartementen en horeca wilde realiseren. Deze plannen gingen uiteindelijk niet door, waarna Berens het gebouw overnam.