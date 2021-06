Ouders gehandicapte kinderen willen Mooi Leven Huis in Drenthe

Het gezin draagt al jaren de zorg voor hun meervoudig gehandicapte zoon Lars van 18 jaar. Met behulp van pgb'er Carmen lukt dat aardig, maar ideaal is het allerminst. "Carmen is goud waard, maar we zijn op zoek naar een plek waar Lars kan wonen en waar we met een gerust hart de zorg kunnen overdragen", zegt vader Peter.

Continue zorgbegeleiding

Een Mooi Leven Huis lijkt precies in dat straatje te passen. In dit huis worden kinderen niet constant omringd door eigen familie, maar hangt er wel een familiaire sfeer. Zorgbegeleiding is er continu. Een Mooi Leven Huis heeft als doel de belasting voor ouders en broers of zussen te verlagen.

"Het grootste verschil met de welbekende dagopvang, is bijvoorbeeld dat familie geen afspraken hoeft te maken over wanneer én of ze op bezoek mogen komen. De deur staat altijd open en ouders houden samen met zorgprofessionals de regie in handen binnen de muren van het Mooi Leven Huis. Een ouder wil immers het beste voor zijn of haar kind", vertelt Hof.

Meedoen en meedenken

In een Mooi Leven Huis zijn ouders en familie altijd welkom. Ze doen en denken mee over de gang van zaken en vormen samen met andere ouders, vrijwilligers en zorgprofessionals een vertrouwd netwerk waar de kinderen op terug kunnen vallen.

Samen met een aantal andere ouders trekken Peter en Elma Hof de kar om in Zuidoost-Drenthe een Mooi Leven Huis te creëren. "Wij hopen dat we mensen kunnen vinden die dit initiatief willen steunen. Over drie jaar moet het er staan", verklaart Hof.

Zelf realiseren

Dat is ambitieus, want het proces bevindt zich in de eerste fase: het bij elkaar brengen van ouders van jongeren met een beperking. "We zijn op zoek naar meer bewoners voor het Mooi Leven Huis in Zuidoost-Drenthe, zodat we niet meer hoeven te zoeken naar een plek als dit, maar het zelf mogelijk gaan maken."

Er hebben zich al enkele geïnteresseerden gemeld. Bovendien heeft een wooncorporatie al aangegeven dit initiatief te steunen vanuit hun visie op zorg en samenleving. Uiteindelijk moet het plaats bieden aan 30 tot 40 jongeren met een beperking.