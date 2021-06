Leerbedrijf Drenthe College Emmen succesvol: 'Opdrachten stromen binnen'

Bij het leerbedrijf, dat gevestigd is bij ondernemersbroedplaats Growing Emmen aan de Parallelweg, pakken studenten van de opleiding Marketing en Communicatie binnenkomende opdrachten op voor bijvoorbeeld bedrijven en ondernemers. Dit kunnen social media-campagnes zijn, het maken van concurrentie- en afnemersanalyses, flyers, posters en andere content.

"We werken met twee derdejaars studenten aan dit project, dat zijn wij", legt Yme Meier uit. "En we hebben ook ondersteuning van twee eerstejaars studenten."

Ondernemers en bedrijven kunnen zich melden bij het leerbedrijf. "Er zitten geen kosten aan verbonden voor de ondernemers", zegt Jasper Schepers. "Ze vullen een protocol in, waar ook in staat wat ze van ons kunnen verwachten. Sommige ondernemers hebben daar ook wel hun vraagtekens bij, dat snap ik. We zijn een leerbedrijf. Maar dan ga ik met ze in gesprek over hun twijfel."

'Er is een grens'

"Beginnende ondernemers en bedrijfjes zijn wel onze doelgroep", vult Meier aan. "Zij hebben vaak een klein budget voor social media of doen het er zelf bij. Wij zijn echt gericht op het helpen van die ondernemers."

Nadat het bekend werd in de community van Growing Emmen dat het leerbedrijf van het Drenthe College ondernemers helpt, ging het snel met de binnenkomende opdrachten. "We kregen veel reacties op social media", zegt Meier. "Er waren steeds meer ondernemers die vroegen of we iets voor ze konden doen. Het loopt mooi door. Maar dat komt ook omdat iedereen elkaar hier kent."

De studenten hebben nu veertien opdrachtgevers. "Op een gegeven moment hebben we ook gezegd: Er is een grens. We schuiven ook wat opdrachten door naar het volgende schooljaar."

Daarnaast leren de studenten ook over het ondernemerschap. "Je wordt hier wel in het diepe gegooid", vertellen de twee. "Het is wel anders dan een stage bij één bedrijf. Je hebt hier geen collega of leidinggevende met wie je mee kunt lopen. We hebben wel vakdocenten die ons begeleiden en opleiden. Alles wat we maken, bespreken we daarna met z'n vieren. Zodat we echt achter ons eindproduct staan. En alles wat we naar de opdrachtgever sturen, wordt door docenten bekeken."

Samenwerking met NHL Stenden

Ook is er een nauwe samenwerking met het leerbedrijf van NHL Stenden dat al langer bij Growing Emmen zit. "Wij hebben ook voor hen een aantal opdrachten gedaan, zoals een enquête uitgezet", vertelt Schepers. "Er zijn plannen voor een campus in Emmen. Het is de bedoeling dat die samenwerking dan in de toekomst nauwer wordt."

Het tweetal is trots op het leerbedrijf, dat zij hebben vormgegeven. Ze dragen het na de zomer over aan nieuwe studenten. "We gaan het wel missen, maar hebben ook zin in onze nieuwe uitdaging", lachen Meier en Schepers. Allebei gaan ze een vervolgstudie doen aan het NHL Stenden. "Dus wie weet komen we hier weer eens terug."

'Goede mix tussen praktijk en theorie'

"Het mbo-onderwijs floreert bij een goede mix tussen praktijk en theorie", zegt Mare Riemersma van het College van Bestuur van het Drenthe College. "Hier kunnen we studenten echte opdrachten laten uitvoeren. Daarmee ervaren ze hoe het is om onder tijdsdruk met en voor klanten te werken."