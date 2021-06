Wethouder op subsidietocht voor Ogterop: ‘Bedrijfsleven is Meppel-minded'

"We kunnen aan het werk", vertelt Ten Hulscher. De gemeente neemt binnenkort een speciale fondsenwerver in dienst. "Daar hebben we veel vertrouwen in. We mikken voor Ogterop op een gevarieerde mix van gelden. Natuurlijk kijken we naar de lokale fondsen. Iets verder van huis is er de provincie en de economische organisatie Regio Zwolle. Daarnaast zijn er nog landelijke fondsen waar we mogelijk aanspraak op maken."

Volgens de bestaande plannen wordt het nieuwe Ogterop duurzaam. "We willen het eerste circulaire theater van Nederland bouwen", vervolgt Ten Hulscher. "Daarom hopen we ook duurzaamheidfondsen aan te spreken."

Nog een andere route is die van het bedrijfsleven. In Assen werd theater De Nieuwe Kolk (DNK) bijvoorbeeld mede gefinancierd door de De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). "We kijken zeker naar het bedrijfsleven", aldus de wethouder. De bedrijven hier in de buurt zijn volgens mij erg Meppel-minded. We hebben een mooie haven, goed onderwijs, mooie natuur en een mooie binnenstad. Zij begrijpen heel goed dat een goede schouwburg past bij het totaalplaatje van Meppel en de regiofunctie erg versterkt."

Kleur bekennen

Afgelopen donderdag legde de gemeenteraad de lat hoog voor Ten Hulscher. De totale kosten van de 'vernieuwbouw' van Ogterop worden op 18 miljoen ingeschat. Daarvan komt 1,5 miljoen van Ogterop zelf. In het plan van wethouder Ten Hulscher legt de gemeente 13 miljoen in en wordt de resterende 3,5 miljoen gezocht bij externe fondsen.

De gemeenteraad vond dat bedrag niet ambitieus genoeg en wil dat er 5 miljoen opgehaald wordt bij externe partijen, zodat er voldoende geld overblijft voor andere culturele projecten in de gemeente. "Ik ben in ieder geval blij dat de gemeenteraad kleur bekend heeft en achter de vernieuwbouw staat. Je praat toch makkelijker met een externe geldschieter als je eigen gemeenteraad ook in de buidel durft te tasten", besluit Ten Hulscher.

