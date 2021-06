IVN Natuureducatie wint Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs: 'Heel onverwacht'

IVN organiseert natuuractiviteiten, cursussen en campagnes met als doel 'de kloof tussen mens en natuur te dichten' en mensen bewust te maken van het belang van duurzaamheid.

Helft zelf besteden

"Als de afgelopen tijd iets duidelijk geworden is, dan is het wel hoe belangrijk natuur voor ons is", aldus de adviescommissie Natuur van het Cultuurfonds. "Voor veel mensen biedt een groene leefomgeving troost, rust, inspiratie en gezondheid. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat mensen die ziek zijn, sneller herstellen als ze regelmatig in een groene omgeving zijn. IVN speelt een enorm belangrijke rol hierbij."

De helft van het prijzengeld mag de stichting zelf besteden, de andere helft dient als startkapitaal voor een eigen Cultuurfonds op Naam, waarvan de bestemming in samenspraak met het fonds wordt bepaald. Regiodirecteur Mark Tuit uit Hollandscheveld noemt de prijs op Twitter 'een geweldig compliment voor de vrijwilligers en medewerkers'.

Tuit heeft wel een wensenlijstje, maar wil het eerst op zich in laten werken voordat ze naar buiten brengen waar het geld naar toe gaat. "We zijn in ieder geval superblij!" Hij zegt dat IVN verrast is. "Het is heel onverwacht. Het landelijke IVN was naar het Vondelpark gelokt in verband met het begin van de zomer. Toen hoorden we ineens dat we de prijs hebben gewonnen."

Eerdere winnaars

De Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs wordt sinds 2010 elk jaar uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich bijzonder heeft ingezet binnen de cultuur, natuur of wetenschap. Eerdere winnaars waren ISH Dance Collective (2020), Vereniging De Hollandsche Molen (2019), Reinbert de Leeuw (2018) en Geert Mak (2017).