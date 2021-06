Deelnemers boerenprotest Wijster hoeven boete niet te betalen

De rechter heeft zeven van de acht deelnemers aan het boerenprotest in Wijster, die hun onvoorwaardelijk boete hebben aangevochten bij de rechter, een voorwaardelijke boete van 390 euro gegeven. Dat betekent dat de mannen niks hoeven te betalen als ze niet opnieuw in de fout gaan. De achtste man is vrijgesproken.

Op de ochtend van 8 juli vorig jaar verzamelden tientallen boeren en sympathisanten om te demonstreren tegen de stikstofplannen van het landbouwminister Carola Schouten. Ze blokkeerden de weg naar afvalbedrijf Attero met trekkers, terwijl de Veiligheidsregio Drenthe (VRD) een paar dagen eerder demonstraties met trekkers had verboden, omdat de veiligheid volgens de VRD in het gedrang leek te komen.

Na het protest trokken de demonstranten zich terug op het erf van een loonwerkbedrijf in de buurt. Dat werd in de loop van de ochtend door de politie omsingeld, waarna ruim zestig demonstranten, inclusief kinderen, werden aangehouden en met bussen naar het politiebureau in Assen werden gebracht.

De meeste demonstranten kregen geen boete en werd hun zaak geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. Negentien boeren of medestanders kregen er wel één. Ze moesten 390 euro betalen, bepaalde het Openbaar Ministerie. Elf accepteerden die, acht anderen stapten naar de rechter omdat ze het er niet mee eens waren.

'Demonstranten onder druk'

Het OM eiste drie weken geleden bij de kantonrechter in Assen dat zeven van hen die boete moesten betalen. De achtste - de eigenaar van het loonbedrijf in Wijster - hoefde van het OM toch niet te betalen, omdat er te weinig bewijs was van zijn betrokkenheid. De rechter gaat daarin mee. De andere zeven komen er nu ook beter vanaf. Doordat de rechter hen de boete alleen voorwaardelijk heeft opgelegd, hoeven ze - bij goed gedrag - niks te betalen.

De rechter hield er rekening mee dat de zeven handelden onder de toegenomen druk op de agrarische sector door het aangekondigde stikstofbeleid. "Ik heb ook oog voor de impact die het heeft op het welzijn van de verdachten en hun naasten. Maar dat neemt niet weg dat je je aan de wet moet houden", zei de rechter. Ook hield ze er rekening mee dat vele mededemonstranten die die dag waren aangehouden niet strafrechtelijk zijn vervolgd.

'Geen willekeur'

De rechter vond niet dat sprake is geweest van willekeur, omdat later pas is beoordeeld wie een boete moest krijgen en wie niet. Dat kon volgens haar niet anders. Enkelen demonstranten zeiden in de rechtszaal dat zij hun boete onterecht vonden, omdat zij niet met een trekker, maar in hun auto bij de demonstratie waren. Dat maakte volgens de rechter geen verschil. Volgens haar maakt het niet uit in welk voertuig ze meededen, maar dát ze meededen.

