Verzekeraars: 'Niet bijzonder veel schademeldingen na noodweer'

De verzekeraar kan niet zeggen hoeveel meldingen er zijn gedaan in Drenthe. Hoogeveen, Meppel en Zuidlaren lijken de plaatsen waar relatief gezien de meeste schade is geleden. "Toch was het geen bijzonder weekend wat betreft het aantal meldingen", aldus een woordvoerder van Univé. "Er zijn ook geen echte uitschieters in meldingen over storm-, water-, hagel- en bliksemschade. We zien vooral een versnipperd beeld."

"Het is heel vervelend als mensen schade overhouden aan het slechte weer, want dit soort dingen zijn nooit leuk voor de mensen die dat aangaat. Maar heel uitzonderlijk was het niet als je naar het aantal meldingen van afgelopen weekend kijkt."

Ruim twee weken geleden kampte Drenthe ook met hevige neerslag. Onder meer in en rond Westerbork was het raak. "Dat waren uitzonderlijkheden die dit keer niet bij ons zijn gemeld", aldus Univé. "Maar misschien hebben we over twee weken een heel ander beeld over het afgelopen weekend. Dat is lastig in te schatten."

Cijfers Interpolis

Verzekeraar Interpolis kreeg uit Hoogeveen en omgeving 54 schademeldingen. Daarbij ging het onder meer om deukjes in auto's door hagel. Hoogeveen doet het volgens Interpolis alleen onder voor gemeente Utrechtse Heuvelrug, waar 63 meldingen binnenkwamen. Vooral het dorp Leersum werd in die gemeente getroffen: zeker zes huizen zijn daar onbewoonbaar na het noodweer van vrijdag. Landelijk kwamen bij Interpolis in totaal 797 meldingen binnen over stormschade.

Vanwege de (onweers)buien met hagel en zware windstoten gold vrijdagavond code oranje in een groot deel van Nederland, waaronder in Drenthe.

