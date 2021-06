TT Journaal deze week weer te zien

Het TT Journaal wordt live uitgezonden vanaf het TT Circuit. Presentatie is in handen van Karin Mulder. Vanavond en morgen zenden we overigens nog twee afleveringen uit over de TT-geschiedenis in de TT van Toen, direct na Drenthe Nu.

Tijdstippen

- Woensdag, donderdag en vrijdag: 18.30 - 19.00 uur

- Zaterdag: 18.30 - 19.10 uur

- Zondag: 18.20 - 19.00 uur

Het TT Journaal wordt de hele avond ook herhaald.

Bekende gasten

In het TT Journaal zie je uiteraard Jasper Iwema uit Hooghalen, die dit jaar meedoet aan de MotoE. Ook Wilko Kleine uit Hoogeveen komt voorbij, die als monteur bij het LCR Honda-team de hele wereld rondreist.

Verder gaan we onder meer langs bij Eurosport-commentator en Assenaar Peter Bom en is er aandacht voor de nieuwste technieken in de motorsport. En natuurlijk wordt er flink geput uit het rijke archief van de TT, die zondag voor de 90e keer wordt verreden.