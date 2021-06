De Huttenheugte voor ruim 30 miljoen opgeknapt: park 6 weken dicht

Center Parcs investeert ruim dertig miljoen euro in De Huttenheugte in Dalen. Onder meer het zwembad en de bungalows worden aangepakt. Ook wordt een gedeelte van het overdekte winkelplein vernieuwd, net als de faciliteiten buiten.

Het gehele dak van de Aquamundo, het zwembad, wordt vernieuwd. "Het dak is zo'n zestien meter hoog", zegt algemeen manager Harry Bakker. "Het is oud. Alle spanten worden stuk voor stuk eraf gehaald en vervangen. Het tussenliggende stuk wordt dan vervangen door een plaat van polycarbonaat. We kunnen niet het hele dak in één keer vervangen, vanwege de subtropische planten binnen."

Het park gaat daarom ook vanaf september zes weken dicht en opent weer op 15 oktober. "Geen zwembad, is geen bezoek voor ons. We willen, met uitzondering van corona, onze gasten alle producten aanbieden."

Vernieuwingen

Het was de vraag of het dak hersteld moest worden, of helemaal vernieuwd. "De materialen zijn al best wel oud. Dus dan is vernieuwen op termijn ook goedkoper. We hebben ook te maken met duurzaamheid. En door het te vernieuwen, kunnen we straks tienduizenden kuub gas per jaar besparen."

Daarnaast worden de vloer van het golfslagbad, het sanitair, de kleedcabines en de lockers vernieuwd. Ook de waterspeelplaats waar de kinderen kunnen spelen wordt uitgebreid. "Dat is het gedeelte waar bijvoorbeeld een emmer hangt en als 'ie vol is, dat hij omkiept. Dat levert altijd hilariteit en gezelligheid op. Het is nu kleinschalig en gedateerd, daar komt iets moois voor terug."

In de Market Dome, het overdekte gebouw waar ook de winkels zitten, zijn al wat aanpassingen doorgevoerd. Zo is de horeca al aangepast, en zijn de bowlingbaan en de winkels van binnen vernieuwd, net als de receptie en de informatiebalie. De entrees worden ook nog verbouwd. Op het park wordt de bebording vervangen en de kinderboerderij krijgt een make-over.

Alle 658 bungalows op het park worden van binnen gerenoveerd. Hiervoor hoeft het park niet dicht. "Dat neemt ook bijna anderhalf jaar in beslag", legt Bakker uit. "We gaan dat in fases doen. Per week worden zo'n zestien tot twintig bungalows eruit gehaald die we gaan moderniseren."

De bungalows krijgen na de renovatie een ander typenummer, zodat gasten dan al de nieuwe bungalows kunnen boeken. En dus kunnen kiezen uit oudere huisjes of nieuwere. "We passen de prijs ook aan. De markt vraagt ook meer luxere bungalows. Mensen willen in de watten gelegd worden."

Polsbandjes als sleutel

Als het park vernieuwd is, hoeven de gasten niet meer in te checken. "We krijgen een nieuwe incheckprocedure. De gasten krijgen bij aankomst een polsbandje, ieder gezinslid. Daarmee kan de deur van de bungalow geopend worden, daar worden reserveringen op gezet. Ook is dit het toegangsbandje voor het zwembad en de locker. Daar zitten wel veiligheidsmaatregelen aan hoor, stel dat iemand 'm verliest, kan hij geblokkeerd worden", aldus Bakker.

De manager heeft zin in de renovatie. "Ik heb dit mee mogen maken op Zandvoort. Dat is geweldig. Ook als je bijvoorbeeld ideeën aandraagt en dat die meegenomen worden, dat is hartstikke mooi. We hebben er veel zin in om in september van start te gaan", besluit hij.

