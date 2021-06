Oude Fletcher Hotel opnieuw verkocht: er komen 55 zorgappartementen

Niet 40, maar 55 zorgappartementen komen er in het voormalige Fletcher Hotel aan de Van Schaikweg. Ouderen en gehandicapten worden de doelgroep. En Stichting De Toegang neemt zijn intrek op de begane grond.

Kort samengevat zijn dat de plannen die projectontwikkelaars Samen Investeren uit Bodegraven en Duqer uit Utrecht hebben voor het oude hotel. Vorige week kochten zij het pand van ontwikkelaar Peter van Dijk, die het pand in 2018 kocht. Fletcher besloot te verhuizen naar het Raadhuisplein en vond twee hotels in Emmen te veel van het goede.

De twee partijen moeten nog op zoek naar een geschikte partij die de zorg van de toekomstige bewoners op zich wil nemen.

In totaal worden de 88 kamers dus verbouwd tot 55 zorgappartementen. Aanvankelijk zouden dat er 40 worden. "Wij hebben daar nog even kritisch naar gekeken. Het worden anders wel erg grote kamers en we vonden daarom dat dat aantal wel wat omhoog kon", zegt Peter van den Dool van Samen Investeren.

De Toegang

Stichting De Toegang, het onafhankelijke platform dat alle zorgaanvragen binnen de gemeente beoordeeld, gaat zich vestigen op de begane grond. Volgens Van den Dool trekt de stichting nog dit najaar in het pand.

Wat betreft de oplevering van de zorgappartementen verwacht hij meer tijd nodig te hebben. "De verbouwing start nog dit jaar, maar de klus nog voor oudjaar klaren wordt moeilijk."

Stadskerk

Van Dijk nam het gebouw over met het voornemen er een wooncomplex van te maken. Het grootste deel van het aangrenzende zalencentrum verhuurde hij aan de Vrije Baptisten, die dit pand omdoopten tot stadskerk. Een ander deel is momenteel in gebruik als test- en vaccinatiecentrum van de GGD. De nieuwe eigenaren hebben dit alles samen met de nabijgelegen sportschool overgenomen.

De twee waren aanvankelijk geïnteresseerd in de Stadskerk, laat Peter van den Dool van Samen Investeren weten. "Onlangs namen wij een recreatiepark bij Onstwedde over van een stichting, waarvan de financieel directeur lid was van de Stadskerk." Zo kwam er een gesprek met Van Dijk tot stand, die leidde tot de overname van het hotel en de andere panden.

De verhuur aan de Vrije Baptisten gaat gewoon door. De nieuwe eigenaren gaan zich nog wel buigen over de tennishal en de sportschool. "We bekijken nog eens rustig of we hier nog nieuwe plannen voor gaan ontwikkelen."