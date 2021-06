Kavels in nieuwe Asser wijk Kloosterakker zijn gewild

Er hebben zich volgens de gemeente Assen 261 mensen ingeschreven voor een kavel in de nieuwe Asser wijk Kloosterakker. Deze ronde zijn er 47 kavels beschikbaar en daarom wordt er vandaag online geloot.

In verschillende fases worden zo'n vijfhonderd woningen gebouwd. De kavels die vandaag worden verloot liggen in het noordelijke deel van Kloosterakker. Dit deel wordt als eerste bebouwd. Van de 47 kavels gaat het om 33 kavels voor een vrijstaande woning en 14 kavels voor een twee-onder-een-kapwoning.

Online loting

Vanwege de hoge animo vindt er een online loting plaats. De lootjes zijn gekoppeld aan een inschrijfnummer en worden in een balletje gestopt, vertelt gemeentewoordvoerder Martin de Bruin. Vervolgens gaan de balletjes in een betonmolen. "Na het draaien van de molen worden de balletjes en de lootjes onder toeziend oog van de notaris getrokken."

Vanmiddag zijn de lootjes getrokken van de twee-onder-een-kapwoningen, waar 68 geïnteresseerden zich voor hebben aangemeld. Een duo-inschrijving had hierbij voorrang. Dit houdt in dat als twee huishoudens zich inschrijven voor een twee-onder-een-kapwoning, zij voorrang krijgen op mensen die zich alleen inschrijven op zo'n woning. 18 duo's hebben zich ingeschreven tegenover 32 solo-inschrijvingen

De gemeente heeft niet zomaar voor deze regel gekozen, legt De Bruin uit: "De ervaring heeft in andere gemeenten geleerd dat het makkelijker is om duo's een twee-onder-een-kapwoning te laten ontwerpen en bouwen. Daar hebben we ons op gebaseerd."

Teleurgesteld

Later zijn de kavels voor de vrijstaande woningen verdeeld. Hier zijn 193 aanmeldingen voor. Mensen die geen kavel krijgen krijgen geen voorrang bij lotingen in de toekomst, laat De Bruin weten. Hier moeten ze zich gewoon weer apart voor inschrijven. Zeer waarschijnlijk staan de inschrijven van de volgende kavels begin volgend jaar op de planning.

De bouw van de nieuwbouwwijk is vorige maand van start gegaan. Allereerst wordt de grond bouwrijp gemaakt. De gemeente hoopt in februari 2022 te starten met de bouw van de woningen. Bij de bouw van de nieuwbouwwijk wordt aandacht besteed aan duurzaamheid. Zo zullen de woningen niet aangesloten worden op gas. Ook wordt aandacht besteed aan de natuur in de wijk met onder andere de aanleg van groenstroken.

