Barak Tiendeveen verhuist, Kamp Westerbork neemt hem onder zijn hoede

Grof geweld

Onder de stromende regen tilt een grote heftruck de dakpanelen van de barak. Dat gaat gepaard met veel gekraak en gepiep. "Iemand heeft ze ooit vastgetimmerd met heel veel spijkers", legt bouwhistoricus Taco Tel uit. "Daardoor is het lastig om ze voorzichtig te demonteren. Vandaar dat dit helaas moet met wat grof geweld", voegt hij toe met wat spijt in zijn stem.

Voor historici is de barak een walhalla vol verhalen. Het gebouw diende in de oorlog als 'manschappenbarak', waar Duitse militairen in sliepen. In Duitsland en in de bezette gebieden stonden er enkele duizenden barakken van dit type. Het is niet duidelijk waar deze specifieke barak in Tiendeveen heeft gestaan. Ook niet hoe het uiteindelijk in Tiendeveen terecht is gekomen.

Onder haar hoede

De eigenaar wilde graag van het schuurtje af, maar eerdere pogingen om de barak tentoon te stellen mislukten. Nu neemt Herinneringscentrum Kamp Westerbork de barak onder haar hoede, in afwachting van een nieuwe bestemming. "De barak heeft geen enkele connectie met Kamp Westerbork, maar wij vinden als erfgoedinstelling dat dit niet verloren mag gaan. Daarom laten we hem ontmantelen en bewaren we het in een opslag", verduidelijkt hoofd Kenniscentrum Christel Tijenk.

Raambarak

Barakken die na de oorlog nog overeind stonden, kregen een nieuwe bestemming. Deze in Tiendeveen diende jarenlang als kippenschuur. Daardoor zijn veel houten planken verrot, maar volgens historicus Taco Tel blijft er nog genoeg over om te kunnen bewaren. "De constructie is nog redelijk gaaf", vertelt hij. "Er zijn ook nog veel ramen intact. Je zal nog wel wat extra onderdelen bij moeten maken maar het blijft met recht een raambarak."

