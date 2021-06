Blikjescamera maakt halfjaar durende foto van verschillende plekken in Drenthe

Met gewone camera's heb je binnen een fractie van een seconde een mooie plaat, maar bij blikjescamera's zit dat even anders.

'Speldenprikcamera'

De camera, gemaakt van een blikje, een speld, wat Ducttape en fotografisch papier wordt ook wel een speldenprikcamera genoemd. "Je maakt met de speld een klein gaatje in een blikje, dat is eigenlijk de lens", legt Dijkema uit. "Door die lens komt het licht naar binnen, dat valt rechtstreeks op een stukje fotografisch papier, daardoor ontstaat een foto."

Dijkema koos ervoor om tijdens midwinter - de kortste dag van het jaar - op drie locaties in Drenthe een blikje op te hangen. Vandaag - op de langste dag - kon hij het resultaat zien. "Je ziet de banen die de zon het afgelopen half jaar gemaakt heeft. De lage banen zijn in de winter, dan komt 'ie niet zo hoog. En die dikke banen was van de afgelopen weken toen het zo helder was", laat Dijkema zien.

Als het ware heeft Dijkema nu dus een aantal foto's met een belichtingstijd van een half jaar. "Het leuke hieraan vind ik dat je met ongeveer niks een heel leuke foto kunt maken en zo de baan van de zon ziet. Ja, het is gewoon een leuke hobby", aldus Dijkema.

Donker

Bij het maken van een blikjescamera is het belangrijk dat je het fotopapier in een donkere ruimte in het blikje doet. Het papier is zo lichtgevoelig dat het anders snel onbruikbaar is. Ook wanneer Dijkema na het half jaar het resultaat bekijkt doet hij dat in een donkere ruimte.

"Ik haal het fotopapier dan in het donker uit het blikje. Zet mijn digitale camera klaar, doe snel de gordijnen open, fotografeer het resultaat uit het blikje en dan snel de gordijnen weer dicht", legt hij uit. De originele foto van het papier uit het blikje bewaard hij tussen de bladzijden van een boek in een doos: "Hoe langer er licht op komt, hoe zwarter alles wordt."

Vandaag hing Dijkema een nieuw blikjescamera op in Dwingeloo:

Dijkema hangt een nieuwe blikjescamera op in Dwingeloo (Rechten: RTV Drenthe/Ronald Oostingh)

Bij het ophangen van een nieuw blikjescamera is het volgens Dijkema belangrijk om goed op te letten waar je dat doet. "Kijk, we hebben hier mooi zicht op het zuiden", wijst hij naar de plek in Dwingeloo waar hij vandaag een nieuw blikje ophangt.

Blijven hangen

"Op die manier komt de zon er goed op. Natuurlijk moet je ook toestemming vragen als je hem bij mensen op het erf ophangt. Daarna is het een kwestie van ophangen en hopen dat 'ie niet gejat wordt", lacht Dijkema.

"Tjah, het ergste wat er kan gebeuren is dat er dan een blikje weg is. Nou, dan hang ik er nog één op. Zo erg is dat ook weer niet", vertelt Dijkema vlak voordat hij een stukje Ducttape voor de lens van z'n nieuwste blikjescamera weghaalt. Of deze foto ook een succes wordt, dat is een kwestie van geduld.