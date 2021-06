Assen in TT-sferen: zijspan Jaap Geerts pronkt in etalage

Midden jaren 70 is Geerts vier jaar actief als zijspancoureur in het WK. Daarnaast wordt hij twee keer Nederlands kampioen. Zijn span staat normaal gesproken bij hem thuis.

"Ik ben de bovenbuurman van Yolanda. Onder het genot van een biertje kregen we het erover", vertelt Geerts. "Het zou toch mooi zijn als een zijspan bij haar in de winkel zou staan." Vanochtend werd de machine uit het raam van de woning naar beneden getakeld. En nu staat hij te pronken in de etalage.

De zijspan staat de hele week in de etalage (Rechten: RTV Drenthe/Aaldert Oosterhuis)

Geerts komt tijdens de TT van 1955 in contact met de zijspansport. Op het nieuwe circuit wordt dat jaar voor het eerst met zijspannen gereden. "Dat heeft zoveel indruk gemaakt. Fantastisch. Dat wilde ik ook, hoe dan ook."

In eerste instantie doet de caféhouder aan motorcross en grasbaanrace. Zijn vader zit in het bestuur van de motorclub, dus uiteindelijk is het niet vreemd dat hij op het circuit terechtkomt. "Ik kwam er elke dag. Ik kon het circuit rijden met mijn ogen dicht", lacht de 82-jarige Assenaar. In die was hij al kroegbaas. "Dat is de slechtste combinatie die je je kunt wensen als coureur. Ik moest daarom ook elke dag trainen."