Sluiting zwembad Plons voorlopig van de baan

De sluiting van zwembad Plons is tijdelijk opgeschort (Rechten: RTV Drenthe/Ronald Oostingh)

De sluiting van zwembad Plons van Visio de Brink in Vries is voorlopig van de baan. Een werkgroep gaat de komende tijd onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om het zwembad toch open te houden.

Het bad waar verstandelijk en lichamelijk beperkte mensen kunnen zwemmen zou per 1 oktober dicht moeten omdat het volgens de directie te duur is om te onderhouden.

Emotioneel

Vanavond werden ouders van cliënten en het personeel bijgepraat over dat besluit. Toen de directie het nieuws twee weken geleden naar buiten bracht kwam dat voor veel van hen als donderslag bij heldere hemel. Om antwoord te geven op de vele vragen die er waren werd een bijeenkomst gehouden.

"De avond was erg emotioneel", vertelt directeur Wonen en Dagbesteding Ine Berkelmans. Het afgelopen anderhalf jaar is er onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om het zwembad te behouden, maar volgens het daaruit voortgekomen rapport is dat niet haalbaar.

Verduurzamen

Veel ouders snappen daar niets van, helemaal omdat zo'n zes jaar geleden er 800.000 euro is opgehaald door de hele gemeenschap in Vries om het toen al verouderde zwembad toekomstbestendig te maken en te verduurzamen.

"Dan vragen wij ons af: hoe kan het dat de exploitatiekosten nu nog zo hoog zijn na het verbouwen?", noemt Corien Dijkstra. Zij is de moeder van Max. Hij woont op het terrein van Visio de Brink en zwemt twee keer per week.

"Maar daar hebben ze dan geen antwoord op", vervolgt ze. Mede daarom zijn veel ouders nieuwsgierig naar het opgestelde rapport waaruit blijkt dat het zwembad niet rendabel is.

Volgens Berkelmans is het niet de bedoeling dat het onderzoeksrapport naar iedereen rondgestuurd wordt, "want zo'n rapport verdient wel context." Ze benadrukt dat de ouders die in de werkgroep komen het wel krijgen te lezen.

Procedure

Dijkstra noemt het een goed iets dat er nu een werkgroep komt die toch gaat kijken naar de mogelijkheden tot het openhouden van zwembad Plons, maar spreekt schande van de hele procedure: "Er is anderhalf jaar onderzoek gedaan, maar in die tussentijd heeft de organisatie niemand om hulp gevraagd." Pas toen het besluit rauw op het dak van alle betrokkenen viel wisten zij van de situatie van het zwembad.

"Ze bieden nu excuses aan voor de procedure, want ze hadden toch eerst de cliëntenraad en de OR moeten raadplegen", vertelt Dijkstra. Maar volgens haar had de directie menselijker moeten handelen en excuses moeten aanbieden aan de hele gemeenschap en de ambassadeurs. "Wat ze nu doen is eigenlijk te laat."

Bij Dijkstra en een aantal andere ouders is het vertrouwen in de organisatie door de afgelopen weken flink gedaald. "Ze komen dan nu pas met een uitleg en dan kunnen wij in drie kwartier tijd onze vragen stellen. Ik voel mij als ouder niet echt serieus genomen", zegt Dijkstra.

Werkgroep

Berkelmans erkende dat de gang van zaken niet netjes was. Met de nieuw op te zetten werkgroep hoopt ze dat er nieuwe mogelijkheden op tafel komen. "Misschien komen we wel tot een oplossing. Dat bijvoorbeeld de optelsom van allerlei kleine oplossingen de antwoord op het probleem is", aldus de directeur.

"We zijn het er in ieder geval hartgrondig over eens dat het zwembad het liefst open moet blijven. Maar wij als organisatie moeten er niet failliet aan gaan."

Hoe de werkgroep precies vorm gaat krijgen, daar moet nog over gesproken worden. "Daar zullen bijvoorbeeld een aantal van onze werknemers inzitten en cliëntenvertegenwoordigers", legt Berkelmans uit.

Uitstel

Om de werkgroep de tijd te geven om te onderzoeken hoe het zwembad toch open te houden is, heeft de directie besloten de sluiting tijdelijk uit te stellen. Hoe lang dat uitstel duurt kon Berkelmans nog niet zeggen: "We hebben wel even tijd nodig. Eind volgende week krijgen alle betrokkenen in ieder geval een bericht met de vervolgstappen."

Dijkstra weet het in ieder geval zeker: zij gaat zich aanmelden bij de werkgroep. Ook houdt ze hoop dat zwembad Plons alsnog definitief gered gaat worden: "Dit gaat mij aan het hart."

