Laatste TT voor Rossi? 'Fans helaas verdeeld over het circuit'

Maar een groots afscheid in Assen met de Rossi Tribune zit er vanwege de coronacrisis niet in. Tijdens de TT zijn dit weekend elke dag namelijk maximaal 11.500 bezoekers welkom. Sinds 2009 was er elk jaar een Rossi Tribune, maar dit jaar is dat niet mogelijk.

Het liefst hadden de organisatoren van de Rossi Tribune op het TT Circuit komend weekend hun held nog één keer willen eren. "Maar de Rossi-fans zullen nu verdeeld over het circuit zitten", zegt Marijn Wever. De 32-jarige Assenaar is vanaf het begin van de Rossi Tribune in 2009 betrokken bij de organisatie ervan. Normaal gesproken kleurt de tribune met zo'n 1.200 fans helemaal geel: de kleur van Rossi.

2009 en 2013 memorabele jaren

In 2007 was Wever met z'n zwager bij een grand prix in Italië. Daar raakten ze onder de indruk van de grote, gele massa Rossi-fans. Terug in Nederland werd contact gezocht met het TT Circuit, waarna het balletje ging rollen.

Het eerste jaar wordt gelijk een van de mooiste jaren voor de speciale tribune. Rossi won dat jaar z'n honderdste grand prix en vierde dat voor 'zijn' tribune. "Maar persoonlijk vond ik 2013 het mooiste jaar", vertelt Wever. "Hij had daarvoor twee jaar bij Ducati gezeten en was net weer terug bij Yamaha. In Assen won hij toen weer z'n eerste race. Dat was heel bijzonder."

'Hij maakt dit jaar zeker af'

Wever gaat ervan uit dat Rossi z'n laatste kunstjes aan het vertonen is. Maar geruchten dat The GOAT (The Greatest of All Time) er zelfs meteen na de TT al mee zou stoppen, gelooft hij niet. "In de Spaanse media wordt dat geroepen... Ik zou het niks vinden voor Rossi om halverwege het jaar de handdoek in de ring te gooien. Nee, hij maakt dit jaar zeker af", is Wever stellig.

In tegenstelling tot de gloriejaren, vervult Rossi nu een bijrol in de MotoGP. Superfan Wever baalt daarvan, maar is tegelijkertijd ook realistisch. "Je moet ook kijken naar wat hij nog wel presteert op zijn leeftijd. Natuurlijk valt het dit jaar tegen, maar ik ben al jaren fan. Wat Rossi heeft gepresteerd in de MotoGP, doet niemand hem na."

Droomafscheid?

En ondanks dat het niet heel realistisch is, wordt er toch stiekem gedroomd. "Het droomafscheid zou zijn dat hij zondag bovenaan staat. Nog één keer."

De Rossi Tribune keert overigens volgend jaar nog één keer terug. Met of zonder Rossi. De kaartjes die fans in 2019 voor de afgelaste TT hadden gekocht zijn dan nog geldig. "We zullen dan een soort reünie organiseren met alle mensen die al jaren op onze tribune zitten", zegt Wever. "Hoe we dat allemaal gaan aankleden, weten we nog niet. Daar kunnen we nog een jaar over nadenken."