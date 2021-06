Voortslepende voetbaloorlog: nadert de ontknoping of komt er verlenging?

Afgelopen seizoen heeft De Treffer '16 gebruik mogen maken van de voetbalvelden in het dorp en dat zal de club komend voetbaljaar naar alle waarschijnlijkheid ook weer mogen. TEVV speelde afgelopen seizoen niet en ook komend seizoen zal deze vereniging niet op de Drentse voetbalvelden spelen. De KNVB verleende TEVV begin deze maand geen dispensatie voor het komende seizoen en daarom richt de club zich nu op een terugkeer in seizoen 2022/2023.

TEVV, opgericht in 1934, moest van de KNVB beschikken over vijftig leden waardoor er in ieder geval drie teams ingeschreven konden worden. Momenteel heeft TEVV achttien leden. Daarop spande de vereniging een kort geding aan tegen de KNVB om alsnog toelating te forceren tot de amateurcompetitie. De rechter stelde de KNVB in het gelijk. TEVV heeft daarop te kennen gegeven dat het nu te kort dag is om vanaf augustus deel te nemen aan de competitie. Daarom richten de blauwgelen zich nu op het seizoen daarop.

Maar hoe gaan beide clubs uit hetzelfde dorp de komende tijd met elkaar verder? De strijdbijl is immers nog niet begraven.

Hoe kwam het zover? Een korte wandeling langs het geschiedenislaantje in 2e Exloërmond. TEVV is in seizoen 2015/2016 een respectabele eersteklasser. Bij TEVV is op dat moment al jaren het beleid gericht op de prestaties van het eerste elftal, oftewel het vlaggenschip. Het jeugdbestuur vindt dat er te weinig aandacht is voor de jeugdteams en noemen dat het ondergeschoven kindje. Financieel gezien zijn er strubbelingen dat jaar. Dat blijkt tijdens een algemene ledenvergadering (ALV). Leden van het jeugdbestuur noemen het later een 'financiële janboel'. Datzelfde jeugdbestuur spreekt vervolgens haar afschuw hierover uit. De openheid over de financiële situatie van de club is de welbekende druppel op de gloeiende plaat. Het jeugdbestuur splitst zich af van de zondag eersteklasser en op 1 juli 2016 ziet De Treffer '16 het levenslicht. Dat is het startschot van een jarenlange voetbalveldslag, die het 2300 inwoners-tellende dorp in tweeën splijt.

Herhaling van zetten

Ingewijden van TEVV geven aan dat het buiten kijf staat dat er weer in blauwgeel gevoetbald gaat worden in 2e Exloërmond. Om herhaling van zetten te voorkomen, heeft de gemeenteraad van Borger-Odoorn het college van burgemeester en wethouders (B&W) de opdracht gegeven om met drie scenario's te komen voor het voetbal in 2e Exloërmond. Daarover buigt de gemeenteraad zich momenteel.

Wethouder Freek Buijtelaar, die het dossier vorig jaar overnam van collega-wethouder Niek Wind, zegt dat een eventuele herhaling niet te voorkomen is: "Je kunt daar niet voor zorgen als het dorp dat niet zelf oplost. Men zal met elkaar in het reine moeten zien te komen."

Wapenstilstand

Wordt het niet eens tijd dat de gemeente de strijdbijl voor eeuwig begraaft aan het Noorderdiep in het dorp? "Dat moet wel binnen het beleid", zegt de wethouder. "Ik wil een breed gedragen oplossing. Daarom moet je zoeken naar overeenkomsten en ontwikkelingen in de samenleving die iedereen aangaan, ongeacht of je nou voor De Treffer '16 of voor TEVV bent." Dat moet het maïzena zijn, waarmee de band tussen de twee kampen verbeterd wordt. "Een nieuw kindcentrum in het dorp is daar een uitstekend voorbeeld van."

De afgelopen vijf jaar is er veel gebeurd in 2e Exloërmond. Het dorp staat letterlijk op z'n kop door de 'voetbaloorlog'. Raadsleden worden bedreigd en inwoners hebben bijna angst om in een gesprek aan te geven welk kleur hart ze hebben: blauwgeel of blauwzwart? Het slaat een diepe wond in de samenleving en ook de leefbaarheid in het dorp vermindert met de dag.

Voor dat laatste is de gemeente natuurlijk verantwoordelijk. Wethouder Buijtelaar trekt zich dat dan ook aan: "Zelfs evenementen als de Truckrun en het Stratenmakersfestival staan op losse schroeven vanwege clubliefde of clubhaat, zo je wilt. Daar moeten we echt mee aan de slag."

Gemeente treft geen blaam

De gemeente Borger-Odoorn is niet medeschuldig aan de escalatie van de voetbaltwist in 2e Exloërmond, zo zegt de wethouder. "De gemeente is niet schuldig aan wat er toentertijd bij die algemene ledenvergadering is gebeurd. Dat voelde voor een aantal mensen als een soort overval, dus ik kan me de frustraties daarover best voorstellen. Daarna is het alleen maar 'reageren op' geweest en proberen de situatie weer normaal te krijgen in het dorp."

Heeft de gemeente er dan alles aan gedaan? Op die vraag is Buijtelaar stellig: "Ja, er is wel alles aan gedaan. Dat vind ik echt. We hebben er flink op ingezet om grip op de situatie te krijgen. We zetten ook wel stappen, maar er zaten een aantal principiële drempels in de weg waar we niet overkwamen."

Wethouder Buijtelaar proeft langzaamaan nuance in de voetbaldiscussie (Rechten: RTV Drenthe)

Drie scenario's op tafel

Ondanks de onveranderde situatie, ligt het vredesproces niet stil. Er liggen momenteel namelijk drie scenario's voor het voetbal in 2e Exloërmond bij de gemeenteraad.

Buijtelaar denkt daar het volgende over: "Mits TEVV terugkeert op de voetbalvelden, zou het dorpshuis gewoon weer als TEVV-kantine gebruikt kunnen worden. De Treffer '16 heeft vorig jaar een vergunning voor vijf jaar voor een andere accommodatie op veld 3 gekregen. Deze accommodatie moet daarna weggehaald worden. Vervolgens zal er een keuze gemaakt moeten worden tussen gezamenlijk gebruik van het dorpshuis of de bouw van nieuwe accommodaties voor beide verenigingen."

Geen sprookje?

Is het na al die jaren ruzie mogelijk dat beide clubs weer samen gaan werken? Dat voelt niet als een sprookje voor de wethouder. "Nee, we hebben dit aan alle partijen voorgelegd. Ook al is het oude zeer niet verdwenen, er is wel ergens nuance te bespeuren in hun reacties. Naast elkaar functioneren moet dus wel mogelijk zijn, maar wellicht hebben we in de toekomst weer één vereniging in 2e Exloërmond."

De wethouder verwacht dat er altijd een zure nasmaak zal blijven van de tijd dat het zo hard gespeeld werd. "Dat ben je niet zomaar kwijt, maar uiteindelijk zal het gezonde verstand wel bovendrijven." Over tien jaar kunnen 'Twaidemondjes' dus op zaterdag naar De Treffer '16 en op zondag naar TEVV? "Ik kan me dat best voorstellen, maar eerlijk gezegd: twee verenigingen is niet wenselijk in een dorp met 2300 inwoners", besluit Buijtelaar.

Het enige wat zeker is, is dat de kleedkamers bij het dorpshuis worden opgeknapt en dat er ongetwijfeld nog een hoofdstukje in het voetbaloorlog-boek bijgeschreven gaat worden.

