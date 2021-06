Voorzitter en secretaris Plaatselijk Belang Zandpol krijgen lintje bij vertrek

Lugers (72) is 26 jaar voorzitter geweest en Setz (70) was 23 jaar lang secretaris. Naast zijn taken als secretaris organiseerde Setz ook opschoondagen in Zandpol om zwerfafval op te ruimen, was hij nauw betrokken bij de renovatie van het dorpshart en organiseerde hij activiteiten in het kader van 125 jaar Zandpol.

Verder zette Setz zich jarenlang vrijwillig in voor voetbalclub VV Zandpol en judovereniging Uki-Waza.

Ook Lugers was, naast zijn taken als voorzitter bij Plaatselijk Belang Zandpol. betrokken bij de organisatie van 125 jaar Zandpol en - net als Setz - bij het klaarmaken van de ijsbaan in het dorp.