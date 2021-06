Dorpshuis Nieuw-Amsterdam/Veenoord legt het loodje

In het dorp werd al al lang uitgekeken naar een geschikt alternatief voor het hokkerige en gedateerde gebouw. Samen met de bibliotheek, die ook hopeloos verouderd was, is De Schalm verhuisd naar woonzorgcentrum Oldersheem.

Vleermuizen

"De bibliotheek hebben we in februari al gesloopt", zegt projectleider Martin Hulsker van de gemeente Emmen. "Het was de bedoeling dat De Schalm toen ook zou worden meegenomen." Maar voor de sloop van het dorpshuis bleek eerst nog ecologisch onderzoek vereist. "Kieren en naden wezen op de mogelijke aanwezigheid van vleermuizen", vervolgt Hulsker. Nu dat onderzoek klaar is, kan het oude gebouw ook tegen de vlakte.

Bouwkavels?

Wat de gemeente Emmen wil met de grond waarop de bieb en De Schalm stonden, is nog onduidelijk. Tijdens informatieavonden over de woonvisie voor het dorp werd de optie om er bouwkavels van te maken genoemd. Gemeentewoordvoerder Inge Frieso meldt dat de gemeente zich hier nog over buigt.

De sloop van De Schalm neemt ongeveer een maand in beslag, waarna het terrein, net als dat van de afgebroken bieb, wordt ingezaaid met gras. Op de voormalige plek van de bibliotheek willen dorpsbewoners graag parkeerplekken. Ook hierover moet nog een besluit worden genomen. De parkeerplaats op de voormalige plek van het dorpshuis blijft voorlopig wél.