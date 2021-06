Hospice in Hoogeveen opgeknapt: 'Alles heeft een upgrade gekregen'

Volgens voorzitter Eddie Seinen was dat nodig. "We bestaan vijftien jaar, er moest wel een keer wat gebeuren. Het werd uiteindelijk te krap en we hadden extra ruimte nodig om onze werkzaamheden goed te kunnen blijven uitvoeren. Alles heeft een upgrade gekregen, nieuwe vloeren, muren, plafonds, badkamers. Je kunt het zo gek niet noemen of het is aangepakt."

Laatste levensfase

Het Willem de Boer Huis is een plek waar mensen terecht kunnen voor zorg en verblijf in de laatste levensfase. En juist op dat laatste vlak wil het hospice zo goed mogelijk inspelen, door kamers op maat aan te bieden. Bestuurslid Catrien van Haeften heeft zich samen met vrijwilligers ontfermd over de inrichting. "De bedoeling is dat een gast zelf spullen meeneemt, zo krijg je meer het gevoel alsof je thuis bent. Iemand kan dan met een goed gevoel de laatste levensfase doorbrengen."

De kamer is daarom aan te passen aan de wens van de bewoner. "Stel dat een gast het bed bij het raam wil hebben, dan kan dat gewoon. Partners kunnen met een koppelbed naast elkaar liggen. We willen de thuissituatie zo goed mogelijk nabootsen." Zelfs over de verlichting is nagedacht, die mag namelijk niet storen. "Er zit een dimlicht onder het bed. Als een verpleegkundige binnenkomt, springt niet het hele licht aan. Daar zijn we blij mee."

Het aantal kamers is gelijk gebleven, dat zijn er in totaal vier. Elke kamer heeft zijn eigen kleur gekregen en past bij de naam van de kamer. Kamille (groen), koolzaad (geel), klaproos (rood) en korenbloem (blauw).

De koolzaadkamer (Rechten: RTV Drenthe / Wouter Westerveld)

Extra ruimte

De uitbreiding heeft het werk van de vrijwilligers een stuk makkelijker gemaakt. Alle schuurtjes en zolderkamers zaten vol met spullen. Dat probleem is in een keer opgelost met de komst van een grote opbergruimte. Een succes volgens Esther van Dijk, coördinator van de vrijwilligers. "Het is mooi dat we de dingen nu goed kwijt kunnen door een extra ruimte. Er is zelfs een washok, daar is iedereen heel blij mee. Het was altijd zoeken naar plekjes om het netjes te houden."

Vandaag is de eerste gast gearriveerd. Van Dijk verwacht dat de komende weken meer mensen zullen komen. "De ziekenhuizen en huisartsen hebben een bericht van ons gekregen dat we weer open zijn vanaf vandaag. We hadden twee mensen op de wachtlijst staan, dat is er nu één. Ik verwacht dat we met een week, anderhalve week weer vol zitten."

De hospice kent in totaal zo'n 80 vrijwilligers. Per dag werken er zo'n acht mensen tussen 07:00 en 23:00 uur. Van Haeften is blij met de mensen die elke dag komen helpen. "Ze hebben geholpen met de inrichting van de hospice en hebben zich met hart en ziel ingezet." In oktober wordt het 15-jarig bestaan gevierd samen met alle vrijwilligers.