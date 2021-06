Nog altijd veel vernielingen in natuur: 'Steeds nieuwe bordjes nodig'

In een natuurgebied bij Exloo was het twee keer 'raak' (Rechten: Het Drentse Landschap)

"Het is net of mensen het er niet mee eens zijn dat er regels zijn." Rayonbeheerder Jantinus Dokter van Het Drentse Landschap kan er niet over uit. Steeds treft hij nieuwe vernielingen aan in de natuurgebieden in Noordoost-Drenthe, die hij beheert. Het laatste jaar is het vandalisme volgens hem enorm toegenomen.

Afgelopen weekend was het voor de tweede keer op rij raak in natuurgebied Exloërkijl bij Exloo. Daar werd een bordje waarop de regels voor wandelaars staan, egaal grijs geverfd. "Afgelopen voorjaar was er al witte verf op gekalkt en nu is het weer vernield. Het is toch niet te geloven? Zojuist was ik in de Mandenlanden bij Borger. Daar was een bord van de paal geschroefd en weggehaald. En zo verdwijnen er vaker bordjes."

'Geld beter besteden aan natuur'

Maar ook afrasteringen, picknickbanken en informatiepanelen worden vernield, zoals het paneel bij het nieuwe natuurgebied Flessenhals bij Borger. "Dat is beklad met graffiti. Een ander bord daar is ook vernield", verzucht Dokter.

Telkens moet Het Drentse Landschap de schade weer repareren en borden vervangen. "de meeste bordjes kosten zo'n 50 euro. Daar moeten ook weer mensen naartoe om hem te repareren. Dat geld kunnen we beter besteden aan de natuur zélf", zegt hij.

Niet overal tegelijk

Niet alleen Het Drentse Landschap heeft last van vandalisme, dat geldt ook voor Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Dokter: "Wij trekken samen op in de aanpak van deze vernielingen, maar onze boa's (buitengewoon opsporingsambtenaren) kunnen nu eenmaal niet overal tegelijk zijn."

Door de corona-uitbraak gingen het afgelopen jaar veel meer mensen dan anders de natuur in, waardoor de wandelgebieden steeds drukker werden. Maar volgens Dokter is die drukte wel over z'n piek heen en toch blijven de vernielingen aanhouden. "Die bordjes met regels staan bij de ingangen van onze gebieden. Het zijn als het ware onze huisregels. Die moeten er wel staan. Als ik iemand aanspreek, omdat hij of zij de hond laat loslopen in één van onze gebieden, hoor ik wel eens: 'Dat staat nergens aangegeven'. Nee, omdat het bordje dus vernield of weggehaald is."

"Het is net of mensen denken: als je de regels weghaalt, gelden ze niet meer", vult woordvoerster Paulien Zomer, collega van Dokter, aan. "De provincie heeft ons extra geld gegeven voor toezicht. Daarvan hebben we een boa in vaste dienst kunnen nemen. En het lijkt nu juist erger te worden."

Lees ook: