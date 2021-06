Hoogeveens bedrijf met drones op zoek naar verborgen kabels onder water

Voor het opsporen van kabels en leidingen onder water hoeven medewerkers van TerraCarta niet meer in een bootje het water op. Het Hoogeveense bedrijf heeft succesvol getest met de inzet van een drone die voorzien is van alle benodigde apparatuur.

TerraCarta gebruikt een grondradar, radiodetectie en gps-systemen om kabels en leidingen op te sporen. Het bedrijf is gespecialiseerd in het vinden van de netwerken en speurt ze in binnen- en buitenland op, zodat ze niet geraakt worden tijdens werkzaamheden. Nu de apparatuur op een drone is bevestigd, kan er flink wat tijd worden bespaard bij het werk op water.

Hoogeveene Vaart

Onlangs werd er getest boven de Hoogeveense Vaart, waar de drone zigzaggend boven het water kabels en buizen onder water in beeld bracht.

"Normaliter zouden wij voor een klus als deze in een bootje stappen", vertelt Dennis Snijders, projectleider bij TerraCarta. "Vanuit daar brengen we dan met onze apparatuur het aanwezige leidingwerk in beeld. De drone bespaart ons flink wat tijd. Ik schat dat het nu, zonder boot, ponton of vlonder, wel 30 à 40 procent sneller kan, zonder dat het ten koste gaat van de precisie en betrouwbaarheid."

Vooral bij snelstromend water biedt de drone uitkomst. Het Hoogeveense bedrijf hoopt de drone op termijn ook boven land in te kunnen zetten.

