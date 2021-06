Ronkende motoren in zorgcentrum Assen doen oude TT-tijden herleven

"Laat het lekker ronken en laat ons de benzinedampen weer ruiken", zei Interzorg-bestuurder Astrid Odile-de Visser vanmorgen bij de opening van de expositie.

Ronkende motoren door de Plaza

Af en toe kun je de geur van benzine ook echt opsnuiven in het zorgcentrum, en klinkt er motorgeronk. Bij de inrichting van de expositie reden de motoren ronkend een rondje over de Plaza middenin het zorgcentrum, voordat ze op hun plek werden gezet. En komende donderdag komen de coureurs met zijspan de bewoners letterlijk uit het huis plukken. In de binnentuin worden de passagiers ingeladen en daarna toeren ze een stukje door de stad.

Anholt-bewoner Harry van Westrienen vindt het allemaal prachtig. Hij geniet met volle teugen van het TT-sfeertje. "Jazeker heb ik iets met de TT. Mijn neefje Bert heeft de Rossi-tribune opgericht. En ik ging elk jaar zelf ook altijd naar de TT." Vooral de ronkende motoren spreken hem bijzonder aan. Ook de grote foto's gemaakt door Miranda Drenth, gaat ie zeker stuk voor stuk allemaal bekijken. Maar het meeste kijkt Van Westrienen toch uit naar het ritje met de zijspanmotoren dat op het programma staat. "Ik heb de toezegging dat ik mee mag. Helemaal perfect."

TT-herinneringen

Jovancka Homan is één van de leden van TT-comité in Anholt. Ze spelen in op de gevoelens die de TT altijd weer oproept bij de bewoners. Vooral als de TT-kermis pal naast Anholt in opbouw is, gaan in het tehuis vele ogen weer glimmen, omdat het herinneringen oproept aan vroegere tijden. "Je ziet gewoon dat de TT iets losmaakt bij onze bewoners. Want we hebben nogal wat oud-Assenaren hier wonen, die de TT bewust hebben meegemaakt. Of ze gingen naar de races, of naar de festiviteiten in de stad. Die sfeer van toen, proberen we hiermee wat terug te brengen", vertelt Homan.

Maar dit jaar ontbreken de TT-kermis en het TT Festival opnieuw als gevolg van de coronamaatregelen. Maar in Anholt hebben ze toch de TT-draad weer opgepakt. "We nemen natuurlijk wel alle coronamaatregelen in acht, want niet alle familie kan hier meedoen aan de activiteiten die we organiseren deze week. Maar het is ons gelukt toch weer een leuk TT-programma te organiseren."

Ook motoren zijn Anholt ingereden voor de speciale TT-expositie (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Emotionele reacties

De TT-expositie roept emotionele reacties op bij sommige bewoners van Anholt. Zoals bij Cor, die helemaal volschiet als hem gevraagd wordt wat hij ervan vindt. "Geweldig dit", roept hij enthousiast, waarna er tranen opwellen en hij niets meer kan uitbrengen. Cor is gekluisterd aan een rolstoel, maar ging vroeger toen hij nog goed gezond was, altijd met kameraden naar de TT, en nu is dat al tijden over. De TT-sfeer in huis brengt hem terug naar die goede oude tijd.

Volgens Jovancka Homan maakt de TT-expositie die emotie bij veel meer bewoners los. "We komen nu op een heel andere manier in gesprek met onze bewoners. Het is prachtig wat er dan gebeurt, er komt van alles los over vroegere tijden toen ze zelf de TT bewust meemaakten. Toen we bezig waren met het inrichten van de foto-expositie kwamen bewoners al naar ons toe met bijzondere verhalen. Dat ze het oude historische circuit nog meegemaakt hebben, dat vroeger langs Balloo en Rolde liep. En dat ze nog coureurs in huis hebben gehaald tijdens de vroegere TT-races. Mooie verhalen levert dat op die we nog niet eerder hoorden", vertelt ze.

Behalve de TT-expositie, worden de bewoners van het zorgcentrum deze week nog getrakteerd op TT-tasjes met Asser kadootjes, bakken ze TT-hamburgers in de tuin en treedt er zelfs nog een band op. Zondag wordt de TT-week in Anholt afgesloten met het kijken naar de races op een groot scherm in de Plaza.