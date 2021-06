Wordt oude V&D in Emmen evenbeeld van Rotterdamse Markthal?

Het voormalige V&D-pand omtoveren tot een woon- en winkelcomplex, zoals de Markthal in Rotterdam? De Emmer wethouder Jisse Otter vindt dat geen verkeerd idee als nieuwe bestemming voor het megapand met een vloeroppervlak van 7.000 vierkante meter.

De gemeente Emmen werkt momenteel aan een visie voor het gebied tussen winkelcentrum De Weiert en de Markt. Het centrum moet compacter om zo de leegstand het hoofd te bieden. Het voormalige warenhuis is voor de gemeente één van de grootste uitdagingen in het gebied.

Het gebouw kwam in 2016 leeg te staan na het faillissement van V&D. Na een aantal lokale initiatieven zit momenteel een filiaal van drogisterijketen Die Grenze op deze locatie. Met pandeigenaar en belegger Lianeo voert de gemeente, net als met andere vastgoedbezitters, regelmatig gesprekken over de toekomst van hun gebouwen.

Oppepper voor het centrum

Met zijn voorzetje over de Markthal verwijst Otter naar het Rotterdamse woon- en winkelcomplex met als blikvanger een centrale markthal waar verse producten worden verkocht. "Natuurlijk is het niet ons bezit, dus dat kunnen we niet bepalen", lacht Otter (Wakker Emmen). Maar het zou een mooie oppepper zijn voor het centrum, vindt hij.

Wel kan de gemeente met een visie voor het gebied wat invloed uitoefenen op de invulling van het gebied. "De richting waar we aan denken is de winkels van de boven- en in kelderverdiepingen naar de begane grond te krijgen." Als voorbeeld geeft hij warenhuis Xenos die al jaren onderin het pand zit.

Muur tussen centrumdelen

Door de ondergrondse winkel naar de begane grond te verplaatsen en de winkels van de bovenverdieping ook naar de begane grond te halen, is er op de begane grond minder leegstand en komt de bovenverdieping vrij voor woonruimte, oppert Otter.

De gemeente zoekt ook naar een betere verbinding tussen het noordelijke en zuidelijke deel van het winkelcentrum. De voormalige V&D staat praktisch als een muur tussen beide in. "Het zou mooi zijn als je een betere doorkijk hebt van de Markt naar het Mondriaanplein en vice versa."

Volgens centrummanager Laurens Meijer vinden winkeliers in Emmen vooral dat laatste belangrijk. "Hoe opener, hoe meer verbinding." De plaatselijke middenstand ziet volgens hem ook dat er wat veranderd moet worden. "Er moeten winkelmeters verdwijnen. Doe je dat door de Vlinderpassage langs het het voormalige V&D-pand wat breder te maken of deze te verplaatsen? Dat is de vraag."

Sfeer

Gezien de ontwikkelen in winkelland ziet Meijer ook dat er meer ruimte is voor appartementen in het centrum. "Daar wordt wellicht ook naar gekeken voor de toekomst van het pand." Een soort tweede Markthal ziet Meijer qua sfeer wel zitten.

Pandeigenaar Lianeo was niet bereikbaar voor commentaar.