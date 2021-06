Celstraf geëist tegen man uit Roden voor beroving escortklant

Voor een woningoverval in Winschoten vorig jaar is tegen twee mannen uit Roden en Leek (36 en 44 jaar) een celstraf van 4,5 jaar geëist. Volgens de officier van justitie hebben de mannen hetzelfde slachtoffer ook opgelicht.

De overval vond plaats op op 30 juni 2020. Het slachtoffer belde die nacht de politie, nadat hij in zijn woning was overvallen. Hij had via een sekssite een escortdame voor de nacht besteld. Hij deed de deur open met het afgesproken bedrag van 870 euro in zijn borstzak.

Hij werd door twee mannen de gang ingeduwd en er vond een worsteling plaats. De overvallers trokken het geld uit zijn borstzak en gingen er vandoor. De man vertelde de agenten dat hij twee dagen daarvoor ook al een dame had besteld. Toen eiste een man een vooruitbetaling van honderd euro. Hij betaalde, maar een ontmoeting met een dame bleef uit.

Opsporing Verzocht

De zaak kwam in het programma Opsporing Verzocht. Camera's in de buurt van de woning van het slachtoffer hadden de bezoeken op beeld vastgelegd. De politie ontving meerdere tips die leidden naar de man in Roden. Hij toonde zich op zitting verbolgen: "Mijn gezicht was herkenbaar in beeld".

Ook kwamen tips uit de prostitutiehoek. Vrouwen wezen naast de man uit Roden ook met hun vinger naar de verdachte uit Leek. "Vreselijke mannen", zeiden ze. Ze zeiden doodsbang voor hen te zijn. De man uit Roden erkende dat hij diegene was die de honderd euro van het slachtoffer aftroggelde. De woningoverval werd door beiden ontkend.

DNA

Wel is de auto van de Leekster op de camerabeelden te zien. En zijn DNA is teruggevonden op het borstzakje en de mouw van het slachtoffer. Beide mannen hadden nog een voorwaardelijke straf staan. Voor de Leekster geldt een celstraf van een maand en de Rodenaar acht maanden die volgens de officier van justitie eveneens uitgezeten moeten worden.

De man uit Roden werd in oktober 2018 nog voor mensenhandel veroordeeld tot twee jaar cel (waarvan die acht maanden voorwaardelijk). Hij woonde toen in Midwolda en buitte een Tsjechische drugsverslaafde vrouw seksueel uit.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak