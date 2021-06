TT Festival komt met mini-documentaire over TT-herinneringen

In 1971 ging het er nog wat ruiger aan toe in de nacht voor de TT (Rechten: ANP)

"Veel herinneringen gaan over de jaren 70", zegt Tamara Boor van het TT Festival. "Maar er zijn ook Assenaren die nog wat verder terug kunnen in de tijd."

Het TT Festival ontstond in de jaren 70, om zo de vele duizenden bezoekers in de stad wat vermaak te bieden. In de jaren daarvoor waren er namelijk vaak rellen in de binnenstad van Assen. "In de mini-documentaire gaan we vooral terug naar de beginjaren van het festival", aldus Boor.

Samenwerking met zorginstellingen en Drents Archief

De documentaire is een samenwerking van het TT Festival met verschillende zorginstellingen. "En de verhalen worden afgewisseld met oud beeldmateriaal van het Drents Archief", legt Boor uit.

Volgens Boor ontstond het idee voor de mini-docu al voor de coronapandemie. "Dit hadden we al eerder bedacht", vertelt ze. "De generatie die nu nog mooie verhalen heeft, is er straks niet meer. Dus die herinneringen wilden we vastleggen."

Jongeren bereiken

De ouderen spreken met de jonge YouTuber Wolliewohl Junior. Daar is bewust voor gekozen, om jongeren ook zo in aanraking te laten komen met de verhalen van de oudere generatie.

De mini-documentaire is vanaf vrijdag te zien op het YouTube-kanaal van het TT Festival. De video wordt daarnaast ook getoond in zorginstellingen.