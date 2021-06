Borger-Odoorn trekt 68.000 euro uit voor coronasteun aan dorpshuizen

't Brughuus in Valthermond is één van de negentien dorpshuizen in Borger-Odoorn (Rechten: RTV Drenthe/Tom Meijers)

De negentien dorps- en buurthuizen in de gemeente Borger-Odoorn kunnen rekenen op in totaal 68.000 euro aan compensatie omdat ze minder inkomsten hebben gehad door de coronacrisis. Dorpshuizen waren lange tijd verplicht gesloten vanwege de maatregelen.

Dit stelt het college van burgemeester en wethouders voor aan de gemeenteraad. Ieder dorpshuis, ook de twee in Valthermond die normaal gesproken geen subsidie krijgen, kan rekenen op 1000 euro. Daarnaast wil het college 49.000 euro uit de coronareserves halen om ook te verdelen onder de dorpshuizen, naar rato van grootte.

"Ik denk dat we hier al een heel eind mee komen", zegt wethouder Niek Wind. "We hebben besloten ieder dorpshuis dat bedrag te geven omdat ze inkomstenderving hebben door de coronacrisis. Het verschilt heel erg per dorpshuis. Het ene organiseert veel meer activiteiten bijvoorbeeld dan het andere. En het ene heeft wel te maken met hypotheeklasten of huur en het andere niet."

Als er na deze steun nog meer geld nodig is, is het volgens Wind 'niet ondenkbaar' dat er nog een bedrag volgt. "Dan gaan we maatwerk toepassen en per locatie bekijken wat er moet gebeuren en of we daar een gezamenlijke oplossing voor kunnen vinden. Maar ik denk dat de dorpshuizen met dit bedrag al grotendeels uit de nood zijn."