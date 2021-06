8 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld in Drenthe

Sinds gisterochtend is in Drenthe melding gemaakt van 8 nieuwe coronabesmettingen, blijkt uit de laatste cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat aantal is even hoog als de dag ervoor.

Er zijn geen overlijdens of ziekenhuisopnames in onze provincie gemeld. Ook werd de afgelopen dag in acht Drentse gemeenten geen nieuwe positieve test vastgesteld. De nieuwe coronagevallen kwamen uit Assen (4), Emmen (2), De Wolden en Tynaarlo.

Drentse ziekenhuizen

Volgens het Acute Zorg Netwerk Noord-Nederland (AZNN) liggen in de Drentse ziekenhuizen twee coronapatiënten, van wie één op de ic.

Weekcijfers

In de afgelopen week is volgens RIVM-cijfers geen enkele inwoner van onze provincie aan de gevolgen van het coronavirus overleden. Wel werden twee Drenten met corona opgenomen in het ziekenhuis. Er kwamen in totaal 68 nieuwe positieve gevallen bij in Drenthe, meer dan een halvering ten opzichte van de week ervoor. Toen kwamen er nog 194 besmettingen bij.

Aantal nieuwe besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 22-06-2021)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 1432 7 20 Assen 3812 (+4) 68 15 Borger-Odoorn 1619 33 15 Coevorden 2911 57 31 Emmen 9168 (+2) 166 80 Hoogeveen 4613 76 41 Meppel 2361 34 27 Midden-Drenthe 2070 35 30 Noordenveld 1693 32 26 Tynaarlo 1565 (+1) 22 24 Westerveld 987 16 21 De Wolden 2044 (+1) 32 24 Onbekend 61 0 0

Landelijk

Tussen maandagochtend en dinsdagochtend zijn 724 mensen positief getest op het coronavirus. Het is de vijfde achtereenvolgende dag dat dit cijfer onder de duizend blijft.

De daling van het aantal coronabesmettingen zette landelijk gezien door. In totaal testten de afgelopen week 5.714 mensen positief, 36 procent minder dan een week eerder.

Daling in ziekenhuizen zet door

Het is de tweede dag op rij dat ziekenhuizen minder dan vijfhonderd coronapatiënten verzorgen. In de afgelopen twee maanden zijn meer dan 2.000 bedden vrijgekomen. Intensive cares behandelen nu nog 185 mensen vanwege corona, twaalf minder dan op maandag. Op de verpleegafdelingen liggen nog 277 coronapatiënten. Dat zijn er zeventien minder dan een dag eerder.