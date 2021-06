Spandoek moet duidelijkheid scheppen: 'Onze paarden worden wél goed verzorgd'

De tekst op het spandoek luidt: 'Wij zijn oud. Niet ondervoed of ziek!'

Meerdere malen werd het echtpaar geconfronteerd met mensen die het erf opliepen om foto's van de paarden te maken en naar de Dierenbescherming te sturen. Maar de drie pony's in het weiland hebben nergens last van. Ze zijn met hun leeftijd van 30, 28 en 23 jaar slechts aan de oude kant. Daarom bestelde Arends een spandoek, die inmiddels aan twee palen in de berm langs de N34 hangt.

'Mensen dachten dat onze paarden niet goed verzorgd worden'

"Mensen die hier foto's hebben genomen dachten dat onze paarden niet goed werden verzorgd. Maar het zijn oude paarden. En die ene van dertig jaar, waar het dan om ging, is wat mager. Die houdt het vet gewoon niet goed vast, maar is verder heel vrolijk", legt ze uit.

"Die stond vorig jaar met een vliegendeken in het land, dan valt het niet zo op dat je mager bent. Maar die ging schuren, dus wij konden kiezen om een dun paard in de wei te zetten of achter te laten staan en dat mensen 'm dan niet zien. Wij hebben ervoor gekozen om hem in de wei te zetten."

Binnen drie weken lag er een brief van de politie en Dierenbescherming op de mat. "We hadden dit wel een beetje zien aankomen toen hij de wei in ging. We zeiden tegen elkaar: nu kunnen we erop wachten", gaat Astrid verder.

Magnum is net dertig jaar oud geworden en is hoogbejaard (Rechten: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

'Alles is opgelost'

Volgens haar is er inmiddels iemand van de Dierenbescherming langs geweest die de paarden heeft gecontroleerd. "Die heeft met mij bij de paarden gekeken, snapt de situatie nu en heeft gezien hoe ze hier leven en dat het hier goed is. Dus dat is nu opgelost", concludeert Astrid tevreden. "Als mensen nu weer melding maken, krijgen ze te horen dat er controle is geweest en dat alles goed is."

Dat lucht op, maar dat er vreemde mensen op hun erf komen om foto's te maken, doet wel wat met de eigenaresse. "Dat vind ik niet echt leuk. Vooral omdat ze denken dat wij niet goed voor de paarden zorgen. Dan heb je er geen verstand van", vindt ze. "Ze kunnen op hun oude dag nog genieten in een weiland."

Knuffelen en borstelen

Astrid en haar man hopen nog lang van 'de oudjes' te kunnen genieten. Als ze langs het weiland staat, wijst ze naar de oudste van het stel. "Die haflinger, Magnum, is nu dertig geworden. Haflingers worden gemiddeld ook dertig jaar oud. Dus hij is echt, écht hoogbejaard. We hebben 'm ook al 24 jaar", zegt ze met een grote lach op haar gezicht. "Die andere pony's worden tussen de dertig en 35 jaar oud. Dus die van 28 is ook hoogbejaard. En ik hoop dat die andere hier ook nog wel tien jaar rondloopt."

Het spandoek blijft voorlopig hangen, al was het maar om duidelijkheid te scheppen. "Er is niks mooiers dan dat ze hier van hun oude dag kunnen genieten. Lekker in het weiland lopen, geen gedoe. Elke dag worden ze geknuffeld en geborsteld. Heerlijk toch."