Mensenhandel komt aan het licht tijdens oprollen hennepkwekerij Wittelte

De vier mannen die in december in Wittelte werden opgepakt vanwege de vondst van een hennepkwekerij, worden ook beschuldigd van mensenhandel. Volgens de officier van justitie heeft het viertal een vrouw uitgebuit door haar te dwingen in de kwekerij te werken. Dit bleek vandaag tijdens een inleidende rechtszitting in de rechtbank van Groningen.

Tijdens het oprollen van de kwekerij vonden de agenten de vrouw die op mensonterende wijze een onderkomen had in een loods. "Een stoel met een gat erin diende als toilet, geen douche, geen verwarming", schetste de officier van justitie de situatie. "Ze sliep in een auto. Dit zien we zelden in Nederland voorbijkomen."

De vrouw zou zijn gedwongen om de aangetroffen 3790 hennepstekken en 176 moederplanten te verzorgen. Het politieonderzoek is nog niet afgerond. Het Openbaar Ministerie (OM) verwacht nog meer aanhoudingen.

'Geen sprake van opsluiting'

Het slachtoffer had geen verblijfstatus in Nederland en was de Nederlandse taal niet machtig. Eén van de opgepakte verdachten, een 62-jarige Vietnamees uit Emmen, vertaalde de opdrachten en aanwijzingen voor de vrouw. Dat was ook zijn enige rol, zei de man tegen de rechter. Het valt hem zwaar in de gevangenis door toenemende gezondheidsproblemen, voegde hij eraan toe.

Zijn advocaat vroeg de rechtbank de man met een pakket aan voorwaarden naar huis te sturen. Een 38-jarige man uit Emmen ontkende schuldig te zijn aan mensenhandel. Volgens hem was er geen sprake van opsluiting en kon de vrouw gaan en staan waar ze wilde. Hij was geschrokken van de beschuldigingen en zat voor het eerst vast. Hij wilde ook naar huis, hij was nodig voor zijn gezin het de verzorging van zijn paarden.

Zaak redden van een faillissement

Een 20-jarige man uit Hoogeveen liet de eerste zitting over zich heen komen. Zijn advocaat vroeg niet om vrijlating. Een 32-jarige man uit Wittelte wilde dolgraag naar huis om een faillissement voor zijn onderneming te voorkomen. De officier van justitie verzette zich hiertegen. De feiten zijn te ernstig en voor een ernstiger vorm van mensenhandel staat een maximale celstraf van vijftien jaar.

De bewijzen worden voorlopig gehaald uit de vele WhatsAppgesprekken tussen de verdachten onderling en overige telefoongegevens. "Ze weten meer dan zij hier willen doen geloven", zei de officier van justitie.

Naar huis

Alleen de man uit Wittelte mag op basis van voorwaarden naar huis. Zijn rol lijkt volgens de rechter anders dan die van de anderen. De man mag geen contact hebben met medeverdachten en het slachtoffer en moet verschijnen op zijn rechtszittingen wanneer hij wordt opgeroepen.

De overige verdachten blijven vastzitten. De rechtbank besliste wel dat voor hen een schorsingsrapportage wordt opgemaakt 'voor het geval dat'. Het is nog niet bekend wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld.