Staatssecretaris in gesprek met chauffeurs Qbuzz over onveiligheidsgevoel

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, Ankie Broekers-Knol, gaat in gesprek met buschauffeurs van Qbuzz over hun veiligheidsgevoel. Het om de chauffeurs die rijden op buslijn 73 tussen Emmen en Ter Apel.

Dat schrijft RTV Noord.

Om dat traject was de afgelopen tijd veel te doen. Volgens vakbond FNV voelen negen op de tien buschauffeurs zich door incidenten onveilig op die lijn. Asielzoekers uit voornamelijk veilige landen zorgen voor opstootjes en discussies in de bus.

Bezoek

Broekers-Knol reageerde op vragen van Tweede Kamerlid Joost Eerdmans (JA21) dat zij "zo snel mogelijk" een bezoek gaat brengen aan de chauffeurs, vlak over de Drentse provinciegrens in Ter Apel. "Ik ga met alle liefde morgen, overmorgen of wanneer de agenda het toelaat. Het gebeurt in ieder geval zo snel mogelijk."

Ook gaat de staatssecretaris kijken of de overlastgevende asielzoekers direct overgeplaatst kunnen worden naar de Handhavings- en Toezichtlocatie (HTL) in Hoogeveen, waar een strenger regime geldt. De speciale opvanglocatie in Hoogeveen is de enige in Nederland.

Veiligheid staat voorop

Onlangs besloten Drenthe en Groningen om de dienstregeling van de pendelbus tussen het station in Emmen en het azc in Ter Apel uit te breiden. Zij staan ook garant voor de extra kosten. Volgens gedeputeerde Cees Bijl van Drenthe, die verkeer en vervoer in zijn portefeuille heeft, en Fleur Gräper van Groningen is het Rijk uiteindelijk verantwoordelijk voor een structurele oplossing van de overlast. De veiligheid van de chauffeurs en reizigers staat voorop, gaven ze aan.

De staatssecretaris benadrukt overigens dat volgens werkgever Qbuzz het aantal incidenten niet is toegenomen. "Maar het gevoel van onveiligheid wel", aldus Broekers-Knol.

