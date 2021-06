GGD Drenthe tevreden over pilot met vaccineren asielzoekers

GGD Drenthe kijkt tevreden terug op de pilot met het vaccineren van volwassen bewoners van het asielzoekerscentrum in Assen. Tijdens de pilot op 1 juni is zeventig procent van de bewoners ingeënt, zo'n vijfhonderd mensen. Omdat de proef succesvol is verlopen, kunnen deze week alle azc-bewoners in heel Nederland gevaccineerd worden.

Assen was een van de drie pilotlocaties in Nederland voor het vaccineren van azc-bewoners, naast Amsterdam en Leersum. Bij deze pilot waren de GGD-Drenthe, de GezondheidsZorg Asielzoekers (GZA) en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) betrokken.

Vaccinatiebereidheid

GGD Drenthe is zeer tevreden over de uitkomsten van de pilot. "Er was een hoge vaccinatiebereidheid. Daar zijn wij zeer tevreden mee." Volgens de GGD heeft de extra voorlichting in twaalf verschillende talen hieraan bijgedragen. Mensen die twijfelden konden op de dag zelf nog extra informatie krijgen van een huisarts, verpleegkundige en een doktersassistente. De meeste bewoners maakten hierdoor alsnog de keuze om zich te laten vaccineren.

De vaccinatiebereidheid ligt wel lager dan het Nederlandse gemiddelde van negentig procent. Dit heeft bijvoorbeeld te maken met het geloof wat sommige bewoners aanhangen. Ook angst over vermeende bijwerkingen van het vaccin speelt hierbij een rol.

Rogier Timmer, directeur van het GZA, is ook blij met de uitkomst van de pilot. "Tijdens de vaccinatiedag waren de bewoners goed gestemd. De meesten hadden in de aanloop de beslissing om te vaccineren al gemaakt."

Start landelijk vaccineren

Tijdens de proef zijn er volgens de partijen verder geen obstakels tegengekomen. Er waren alleen wat praktische leerpunten volgens Timmer. "Dat zijn vooral praktische zaken als werkprocessen. Het is voor iedereen nieuw, dus alles wat handig is om te weten, wordt met elkaar gedeeld."

Door het succes van deze pilot start deze week de landelijk vaccinatie van azc-bewoners. Alle 19.000 volwassen asielzoekers kunnen zich laten vaccineren. De vaccinaties vinden plaats op het azc.

Bewoners zonder medische indicatie krijgen het vaccin van Janssen. Dit is laagdrempelig en handig voor moeilijk bereikbare groepen, omdat er maar één prik nodig is. Mensen die toch liever Pfizer of Moderna willen, moeten zelf naar een priklocatie in de buurt.