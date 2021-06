Ook Molukse eilanden kleuren oranje na wedstrijden Nederlands elftal

Gedurende het Europees Kampioenschap voetbal kleurt ons land steeds meer oranje, maar die oranjekoorts is inmiddels ook overgeslagen naar de andere kant van de wereld. Ook op verschillende eilanden van de Molukken feesten inwoners rondom wedstrijden van het Nederlands elftal net zo hard als in onze straten.

Filmpjes van in oranje uitgedoste Molukkers die massaal met hun scooters de straat op gaan om Nederlandse overwinningen te vieren, gaan het internet over. Juichen voor de nationale trots van de voormalige kolonisator lijkt op het eerste oog wat vreemd, maar er is een vrij logische verklaring voor.

Spelers met Molukse roots

Een verklaring waarom er op de eilanden van zijn voorouders zo'n feest losbarst, geeft geboren en getogen Assenaar Nino Solisa, die inmiddels advocaat is in Amsterdam. "In het verleden hebben meerdere spelers met Molukse roots voor het Nederlands elftal gespeeld. Denk aan Denny Landzaat en Giovanni van Bronckhorst. De Molukkers zijn daar ontzettend trots op", zegt hij.

Sommige filmpjes die rondgaan, zoals deze video op de Kei-eilanden, zijn gemaakt tijdens het WK van 2014. Solisa bevestigt dat veel inwoners van de Molukken nu ook weer in oranjesferen verkeren. "Ik zie regelmatig filmpjes voorbijkomen op sociale media na de wedstrijden van het Nederlands elftal, ook al doen er volgens mij nu geen spelers mee met Molukse roots."

Politie verbiedt zwaaien met vlaggen

Het oranjegevoel is dus gebleven, maar in Indonesië is niet iedereen blij met al die wapperende Nederlandse vlaggen. Op het eiland Saparua bijvoorbeeld heeft de politie het tonen van en zwaaien met vlaggen van deelnemers aan het EK verboden. Ook parades waarin deelnemers attributen of symbolen dragen van EK-deelnemers mogen niet. Wie dat toch doet, riskeert een gevangenisstraf van drie maanden.

Officieel wijst de politie op een wet waarin staat dat het hijsen van buitenlandse vlaggen enkel is toegestaan bij internationale bijeenkomsten, maar volgens Solisa heeft het plotselinge verbod een andere reden. "Op beelden waar een kleine groep Molukkers met Duitse vlaggen de straat op ging, werd ook een vlag van de Molukse onafhankelijkheidsbeweging RMS getoond. Ik vermoed dat Indonesië bang is dat zulke parades nationalistische gevoelens opwekken en daarom zo streng optreedt."