IT-hub Hoogeveen wordt duurzaam gebouw dicht bij station

'Beste optie'

Het gebouw komt vlak naast het spoor en dicht bij de A28."We hebben naar alle scenario's gekeken", vertelt wethouder Jan Zwiers. "Of het in een bestaand gebouw kon of dat we een heel nieuw gebouw moesten bouwen. Maar uiteindelijk bleek dit de beste optie."

De IT-hub kost vier miljoen euro, waarvan een miljoen voor rekening komt van de gemeente. Omdat het nieuwe pand op grond van de gemeente zelf komt te staan, zorgt dat voor een besparing. In september gaat de hub al van start, maar dan nog op een tijdelijke locatie.

Het is de bedoeling dat bedrijven en onderwijsinstellingen zoals Stenden en het Alfa-college met elkaar gaan samenwerken. "Een dynamische, creatieve en inspirerende omgeving waar kennis, innovatie en techniek samenkomen", vertelt Zwiers. Volgens hem is de hub noodzakelijk om Hoogeveen mee te laten doen in de toekomst en belangrijke bedrijven als TVM in de stad te houden.

TVM

Voor TVM bleek de komst van de IT-hub namelijk doorslaggevend om toch in Hoogeveen te blijven. Nu speelt alleen de vraag nog of de verzekeraar het huidige pand gaat verbouwen of toch kiest voor nieuwbouw. Samen met de gemeente en de provincie is er daarom onderzoek gedaan naar een nieuwe plek voor de verzekeraar. In totaal zijn er vijf locaties onderzocht aan de Griendtsveenweg bij het spoor. Over twee plekken is TVM enthousiast en die krijgen een vervolgonderzoek.

Ruimte voor ontwikkeling

De eerste optie is om te bouwen naast het stationsplein. De nabijheid van het station levert veel voordelen op vindt de gemeente. "Het plein voegt veel kwaliteit toe en de locatie heeft voldoende ruimte voor de ontwikkeling van het gewenste atriumvormige gebouw." Parkeren lijkt wel een aandachtspunt, samen met de eigendomssituatie. Een deel van de grond is namelijk van de NS.

Het gebied aan de andere kant van het spoor, richting de A28, wordt ook bekeken. "De aansluiting met de snelweg is goed en bezoekers kunnen in het groene beekdal parkeren", schrijft de gemeente. "De locatie is zichtbaar vanaf de snelweg en sluit aan op de voetgangerstunnel onder het spoor. De relatie met het centrum is wel iets minder sterk."

Het gebouw zou direct naast het stationsplein kunnen komen (Rechten: RTV Drenthe / Wouter Westerveld)

Ter discussie

Beide locaties worden de komende tijd verder onderzocht. Of TVM daadwerkelijk gaat verhuizen is nog niet bekend. Directeur Arjan Bos liet afgelopen jaar weten dat nieuwbouw een optie is, maar wel ter discussie staat. Een groot deel van de medewerkers ziet een combinatie van werken op kantoor en thuiswerken in de toekomst wel zitten. Nieuwbouw is daarom niet direct noodzakelijk.