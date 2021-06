Piraten slaan handen ineen: 'Eén legale zender'

Al decennia lang worden liefhebbers van piratenhits vanuit oude schuurtjes, bunkers en privékroegjes op illegale wijze op hun wenken bediend met zogeheten 'kneiters' of 'hits'. Met Agentschap Telecom als sluwe vos in de bosjes, trachten de piraten onder de radar te blijven. Al lukt dat niet altijd.

72 keer zender kwijtgeraakt

"En dan kost zo'n mooie hobby klauwen vol geld", zegt Jelse Vos uit Klazienaveen, die in zijn leven maar liefst 72 keer zijn zender is kwijtgeraakt. In zijn bijkeuken bevindt zich het hoofdkwartier van de nieuwe stichting.

"Stiekem mag alles hè", grijnst Vos, voordat hij zijn domein binnenwandelt. In zijn kielzog mede-oprichter van de stichting Alfred Hoogezand, alias 'Allie Amstel'. Achter de knoppen zit deze ochtend de Weiteveense Peter Hermans, beter bekend als 'Los Limbos'. Op de band: Sandy van Ry. Ob ich einfach met dem Regenbogen geh galmt door de ruimte. Een klassieker.

Piraten draaien voor elkaar

Hoogezand legt het LOMP-concept uit: "We willen echte piratenliefhebbers de mogelijkheid bieden om te allen tijde te kunnen luisteren naar een mooie, live piratensessie."

Hij geeft aan dat er in de loop der tijd iets is veranderd binnen de piratencultuur: "Eigenlijk draaien piratenstations tegenwoordig alleen nog maar voor elkaar. Als je dan een avondje stiekem op een FM-frequentie aan het draaien bent, krijg je niet meer de verzoekjes van tante Gerda die jarig is en graag Jannes wil horen. Nee, je krijgt te horen van station A dat de ontvangst goed is in Weiteveen en bij station B uit Winschoten komen de plaatjes ook goed door. De echte luisteraar bereik je bijna niet meer."

Te duur

Daar denken ze met LOMP iets op te hebben gevonden. "We hebben goed over het concept nagedacht en zijn online al een tijdje bezig om liefhebbers op de hoogte te brengen van onze plannen", vertelt de oprichter.

"We hebben een stabiele AM-frequentie, zijn via onze website te beluisteren en zijn bezig met DAB+. Dat komt binnenkort." Via een podcast delen ze de verhalen achter de piraat. Een FM-frequentie is simpelweg te duur voor de hobbyisten.

Piraat Peter verzorgt deze ochtend de plaatjes op lomp.nl (Rechten: RTV Drenthe / Tom Meijers)

Strijd

Het stichtingsbestuur van LOMP bestaat uit piraten uit Overijssel en Drenthe. De overheid voert volgens hen al tientallen jaren een strijd om de piratencultuur uit te bannen. "Wij kunnen de overheid niet stoppen, maar we kunnen wel een tegengeluid laten horen door te laten zien hoe mooi de piratencultuur is", laat Hermans weten.

Daarom slaat Lomp de legale weg in. Hoogezand is stellig: "We kunnen ons geld wel blijven uitgeven aan boetes, maar we kunnen het ook in onze legale zender investeren. Op die manier kunnen we met Lomp blijven groeien. Natuurlijk is illegaal draaien mooi. Stiekem doen we dat ook nog wel eens, maar we richten ons voor de toekomst echt op het legale."

Met Lomp willen ze dan ook de boer op, voegt Hermans tot slot toe: "We willen in de toekomst ook evenementen gaan organiseren en draaien in feesttenten. Zo blijft de piratenmuziek altijd bestaan."