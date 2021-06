Verzameling Drentse amateurvoetbalshirts siert woonzorgcentrum De Horst

De veertig shirts zijn van Richard de Vries van VV Drenthe, zoals zijn stichting heet. "De verhalen en herinneringen die de shirts oproepen, dát is het allermooiste."

Verzameling

Een paar jaar geleden begon De Vries met het verzamelen van voetbalshirts van amateurclubs uit de provincie. Hij vindt het belangrijk om de clubs aandacht te geven. "Drenthe heeft zo'n 125 jaar voetbalgeschiedenis. Maar ik merk in mijn zoektocht dat verenigingen soms zelf niet weten hoe ze zijn ontstaan."

"Sommigen weten niet hoe de kleuren en logo's van hun club zijn ontstaan. Vooral in de jaren 20 en 30 zijn er verenigingen opgericht, maar die zijn dan later weer gefuseerd of in de Tweede Wereldoorlog opgeheven. De hele geschiedenis daarvan achterhalen is het mooie aan het verzamelen."

De Vries heeft een hele reeks voetbalshirts. Herken jij deze tien shirts? Bewijs je kennis in onderstaande quiz. De tekst gaat verder onder de quiz.

'Voetbal is stom'

De veertig shirts die De Vries tot nu toe verzameld heeft, hangen deze week in woonzorgcentrum De Horst in Emmen. "Met het EK dachten wij, dat is een leuk idee", vertelt activiteitenbegeleider Angelique Hilbrands.

"We hebben momenteel een themaweek rondom het EK en hebben nu een speurtocht uitgezet. Dan kunnen mensen raden welke club bij welk shirt hoort. Of welke kleuren een club heeft. Dat is echt heel leuk, dan zie je ze echt zoeken", aldus een enthousiaste Hilbrands.

Voor veel bewoners is het zien van de voetbalshirts al een feest der herkenning. Het gaat bijvoorbeeld om shirts van de club uit het dorp waar ze opgegroeid zijn, of waar hun kind of kleinkind op dit moment voetbalt. "Maar voetbal zelf vind ik stom", lacht een bewoonster die de shirts bekijkt. "Dan hebben ze de bal en dan trappen ze hem weg." Maar het shirt uit haar geboortedorp Barger-Compascuum herkent ze wel meteen.

Shirts gezocht

De Vries vindt het mooi om te zien wat de shirts doen met de bewoners van De Horst. Volgens hem zijn het vooral de verhalen erachter wat het verzamelen voor hem zo mooi maakt. Uiteindelijk is het de bedoeling dat hij van alle ongeveer 120 amateurverenigingen in Drenthe een shirt weet te bemachtigen.

"Maar het valt niet altijd mee. Ik schrijf verenigingen aan, die reageren meestal positief. Maar niet iedere vereniging heeft zomaar een shirt op de plank liggen. Maar ik blijf doorgaan", aldus De Vries.

Museum

Samen met zijn zoon heeft de shirtjesverzamelaar onlangs een stichting opgericht. Die moet er uiteindelijk toe leiden dat er een museum komt met alle voetbalshirts van amateurverenigingen in Drenthe. De Vries: "Het gaat niet alleen om de verzameling van allerlei attributen. We willen echt het hele verhaal van het voetbal zelf vertellen. Dus van de oprichting van Achilles in 1984 in Assen tot nu."

Waar het museum moet komen is nog niet bekend. Naast het zoeken naar meer shirts speurt De Vries ook naar een geschikte locatie. Maar deze week hebben de bewoners van de Horst in Emmen de primeur, gevolgd door een aantal andere woonzorgcentra in de buurt van Emmen. "En mochten meer verzorgingshuizen het leuk vinden om deze verzameling te tentoonstellen, neem dan vooral contact op", besluit De Vries.