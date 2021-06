Gewasschade door regenval: 'Ik heb dit nog nooit meegemaakt'

"Ik kan het zelf eigenlijk ook niet geloven dat het zo kan, zo extreem. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Het is weleens nat geweest, ook echt goed nat, maar dit is echt uniek."

'Dikke pech'

Tijdens de hevige regenval doet Mulder er alles aan om het water snel af te voeren. "We hebben goten gegraven en zijn gaan spitten. Je hoopt dan dat het water snel afgevoerd kan worden, maar alle sloten zaten vol, dus het water bleef ook staan op het land. Als de bieten en aardappelen 24 of 48 uur onder water blijven staan, worden ze gewoon ziek. Daar kun je niks meer aan doen."

Het is zoals Mulder zelf zegt 'dikke pech'. Hij is wel verzekerd. "De verzekering zegt ook al dat dit heel uniek is en aan het begin van het groeiseizoen niet voorkomt. Als het extreem nat is, is dat vaak aan het einde van het jaar, in september, oktober en november."

Schade

Dat er (financiële) schade is, staat dus vast, maar hoe groot die is, weet Mulder pas in het najaar tijdens de oogst. "De natuur kan zich nog goed herstellen. Stel dat we nu een redelijk natte zomer hebben zonder uitschieters, dan kan het zomaar zijn dat de rest van de bieten en aardappels het ontzettend goed doen. Maar je mist altijd iets, misschien wel dertig of veertig procent. Maar dat weet ik nu nog niet."

Verslaafd aan weerapps is Mulder niet meer. "Op een gegeven moment laat je het los. Het is niet anders. Je kan er niks aan veranderen. Dus nu maar hopen dat het goedkomt."