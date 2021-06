Brandweer haalt ree en dode hond uit het water bij De Punt

Twee reeën zijn vanavond aan de Kanaaldijk in De Punt door een onbekende oorzaak in het water terechtgekomen, maar hun avontuur liep goed af. De brandweer wist één ree met een boot het water te halen en weer op het droge te zetten. Een andere ree klom zelfstandig op de wal en vluchtte daarna een weiland in.

Daarnaast vond de brandweer op ongeveer dezelfde plek in het water ook een dode hond in het water, liet een woordvoerder weten. Het is niet bekend of de hond er de oorzaak van is dat de reeën in het water terechtkwamen of dat het om twee losse incidenten gaat.

De reddingsactie vond plaats onder toeziend oog van de nodige kijkers aan de waterkant. De brandweer had de zwemmende ree overigens niet zomaar te pakken, want die toonde zich een behendig zwemmer. Het laaste woord was desondanks voor de brandweer.