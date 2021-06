Vier jaar cel en tbs voor aanslag met vuurwerk Hoogeveen

Brand in de woning aan de Lomanlaan in Hoogeveen (Rechten: Persbureau Meter)

Een 34-jarige man is voor een aanslag met vuurwerk op een jong gezin in Hoogeveen in hoger beroep veroordeeld tot vier jaar cel en tbs met dwangverpleging. De straf komt overeen met de eis van het Openbaar Ministerie en met het vonnis van de rechtbank in Assen eind vorig jaar. Het hof vindt poging tot moord bewezen.

De man kreeg de straf ook voor het bedreigen van een man in Steenwijk De man woonde in Assen toen hij vorig jaar op 15 januari met een jerrycan vol benzine naar een woning aan de Lomanlaan in Hoogeveen ging. Hij had problemen met iemand uit Hoogeveen, maar vergiste zich in het adres toen hij diegene probeerde op te zoeken.

Brand

Hij beplakte een jerrycan aan een stuk vuurwerk en zette die voor de deur van een gezin dat niets met dat conflict te maken had. Hij belde vervolgens aan en vlak voordat de voordeur werd opengedaan, ontplofte een zwaar stuk vuurwerk. Daarna brak er brand uit.

Het echtpaar en een acht maanden oude baby vluchtten via het balkon de woning uit. Brandweer en omstanders brachten hen in veiligheid. Ook de buren moesten hun woning uit vanwege de brand. De schade liep tot in de 50.000 euro.

De Assenaar werd via camerabeelden getraceerd.

Wapen blokkeert

Hij bedreigde ondertussen nog een kennis in Steenwijk met een pistool. Hij richtte het wapen op het slachtoffer en haalde de trekker over, maar het wapen blokkeerde. Het slachtoffer had geluk, zou de Assenaar tegen hem hebben gezegd.

