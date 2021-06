Raad Tynaarlo in de war; schiet investeerder FB Oranjewoud vliegveld te hulp?

De raad van Tynaarlo is in verwarring. Opent investeerder FB Oranjewoud een rekening om Groningen Airport Eelde bij te staan? En heeft wethouder Hanneke Wiersema deze informatie achtergehouden?

Wethouder Wiersema leek zich tijdens de raadsvergadering te verspreken. Tijdens de discussie over de vraag of de gemeente Tynaarlo geld eerder beschikbaar zou moeten stellen om het vliegveld door een zware tijd heen te helpen, benoemt de wethouder dat investeerder FB Oranjewoud van plan is om een rekening courant te openen van een miljoen euro, waar Groningen Airport Eelde gebruik van kan maken.

Het is nieuwe informatie voor de raadsleden.

Vertrouwelijke stukken of uit de media?

Waarom waren de raadsleden hier niet van op de hoogte, vragen zij zich af. En onder welke voorwaarden? Toen over het raadsvoorstel met financiële hulp voor het vliegveld werd geschreven, wist ook de wethouder hier nog niets van. Deze informatie kreeg zij pas later, vertelt ze.

Waar de wethouder die informatie wel vandaan heeft, blijft onduidelijk. Ook nadat de raadsleden het meerdere malen vragen. Is het een vertrouwelijk stuk, zoals Wiersema het noemt? Of heeft ze het toch gelezen in de media, zoals ze daarna zegt.

Onduidelijkheid

PvdA-fractievoorzitter Koos Dijkstra: "De wethouder was dus wel op de hoogte van het stuk dat kennelijk vertrouwelijk was?" De onduidelijkheid windt VVD-voorman Gezinus Pieters op: "Net was het een vertrouwelijk stuk. Maar als je het stuk niet hebt, hoe weet je dan dat het vertrouwelijk is?" De wethouder belooft op een later moment met het antwoord te komen.

Ook zal de raad op een later moment weer praten over het onder andere het toekennen van 47.000 euro als overbruggingsfinanciering voor 2021 en 2022. Dat geld wordt gehaald uit een pot gehaald die is bestemd voor de luchthaven, maar wordt dus eerder aangeroerd als de raad akkoord gaat.

In 2017 werd er vanuit de gemeente Tynaarlo voor tien jaar een bedrag van 1.84 miljoen euro opzij gezet.