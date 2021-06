Rechters in Amsterdam buigen zich over zaak 'cokemanege' Nijeveen

Hulpdiensten in Nijeveen, waar de cocaïnewasserij in augustus vorig jaar werd opgerold (Rechten: Persbureau Meter)

De rechtbank in Amsterdam behandelt deze week de strafzaak rond de cocaïnewasserij in Nijeveen. De hele week is uitgetrokken voor de behandeling van de zaken tegen veertien Colombianen en Jan B., de 65-jarige manege-eigenaar. Zij werden vorig jaar in augustus tijdens de inval aangehouden.

Een zwaarbewapend team van de Landelijke Eenheid viel die zomerdag de manege van Jan B. binnen. Ze troffen een cocaïnewasserij aan, de grootste ooit in Nederland. Met chemicaliën werd uit houtskolen, waarin de drugs waren verstopt, teruggewonnen. Tegelijkertijd vielen de eenheden ook loodsen in Apeldoorn en Elshout binnen. In Apeldoorn werd 120.000 kilo steenkool in beslag genomen.

EncroChat

In de opsporing naar drugslabs had de politie erg veel aan de gehackte berichten van EncroChat. Dit is een beveiligde berichtendienst waar voornamelijk criminelen mee communiceerden. Zij waanden zich onbespied, maar de Nederlandse politie kraakte dit systeem in samenwerking met de Fransen en Engelsen, waardoor de politie alle berichten kon inzien.

In het lab in Nijeveen vond de politie tienduizenden liters chemicaliën en ongeveer honderd kilo cocaïnepasta. De wasserij zou voldoende capaciteit hebben gehad om dagelijks 150 tot 200 kilogram cocaïne te produceren met een geschatte straatwaarde van zes miljoen euro.

Hoger op de organisatorische ladder

Naar aanleiding van het onderzoek rondom de cokemanege in Nijeveen zette het Openbaar Ministerie (OM) nog twee onderzoeken op. Er kwamen daarbij tien verdachten in beeld, die volgens het OM hogere posities in de organisatie bekleedden. Zeven werden aangehouden op Schiphol, drie vluchtten naar het buitenland.

In de media ontkent manege-eigenaar Jan B. iedere betrokkenheid. Hij zou er zijn ingeluisd. Hij verhuurde de manege in goed vertrouwen aan anderen, die de ruimte naar eigen zeggen nodig hadden voor computers. De huurprijs zou redelijk zijn geweest, waardoor geen wantrouwen werd opgewekt. Volgens justitie blijkt uit tapgesprekken dan Jan B. meer weet dan hij laat zien.

Persoonlijke omstandigheden

Vandaag komen de persoonlijke omstandigheden van alle verdachten aan bod. De rechters proberen een vinger te leggen op de privéomstandigheden die van belang kunnen zijn in het bepalen van de straf. Ook een strafblad is hierop van invloed.

Wanneer er geen vertraging optreedt, wordt morgen het standpunt van het OM bekendgemaakt.

Lees ook: