Wordt Asser Healthcoin met Olympische Spelen straks 'Big in Japan'?

De Japanners zijn er zeer verrukt van hoe technologie en gezonder leven slim aan elkaar geknoopt zijn door de Asser healthapp-ondernemer. Uiteindeijk is Healthcoin via de Nederlandse ambassade in Japan als internationaal onderscheidend bedrijf toegevoegd aan TeamNL Tokyo Expo: een digitaal platform dat straks tijdens de Spelen in Japan sport en bedrijfsleven met elkaar verbindt. De Zomerspelen beginnen 23 juli en eindigen 8 augustus.

Vereerd

Healthcoin is een 'showcase' bij het programma Vitaliteit in Japan. "Ik ben natuurlijk vereerd, dat ik als onderneming vanuit mijn kleine kantoortje in Assen mee mag doen in Japan, onder de vlag van TeamNL Tokyo Expo. Al dacht ik eerst dat iemand een geintje maakte, toen Japan zich meldde in een mailtje," lacht Van Holsteijn.

De eerste Japanse contacten met Assen dateren van 2017, toen al jaren bekend was dat Japan de Olymische Zomerspelen zou organiseren; door corona doorgeschoven naar dit jaar. "Da's best wel jammer, dat we nog steeds met die corona te maken hebben. Anders had ik nu wel in Japan gezeten denk ik, in plaats vanachter de computer contact hebben", zegt Van Holsteijn.

De Asser Healthapp-baas was bij de allereerste Japanse toenadering eerst nog bang, dat het een soort phising-mail was. Van Holsteijn was bang dat ie een of ander virus zou binnenhalen, met alle gevolgen van dien voor z'n digitale onderneming. "Omdat ik het niet vertrouwde, heb ik eerst een connectie van mij eens gevraagd, die ervaring heeft met Japan. Toen bleek het echt serieus, de Japanse interesse in ons", vertelt van Holsteijn. "Zo zie je maar weer hoe je vanuit een kantoortje in Assen met een digitaal product toch de hele wereld over kunt gaan."

Gezondheidsmunten als beloning

Healtcoin is sinds 2015 actief in Assen en heeft een speciale health-app ontwikkeld met spaarpunten, de healthcoins. De beloningspunten verdien je met voldoende fietsen, lopen, slapen en gezond eten. Van Holsteijn richt zich vooral op bedrijven die hun werknemers willen stimuleren tot een gezondere leefstijl.

Inmiddels heeft Healtcoin twintig bedrijven in portefeuille, die de healthapp gebruiken De gespaarde digitale gezondheidsmunten kunnen vervolgens verzilverd worden bij veertig verschillende bedrijven in sportkleding, gezonde voeding, beddenzaak, of besteed worden aan een personal healthcoach. Alles wordt via de app geregistreerd, dankzij technologische snufjes. Japan is helemaal verrukt hoe het Asser bedrijf technologie aan gezondheid koppelt.

In 2017 en 2018 werd de basis voor het Olympische avontuur gelegd, met Japans bezoek bij Healthcoin in Assen (Rechten: RTV Drenthe/Margriet Benak)

Japans bezoek in Assen

In 2017 en 2018 kreeg Mike van Holsteijn al Japans bezoek over de vloer van twee belangrijke instituten. Die waren al bezig met voorsorteren op de Olympische Spelen, zo weet Van Holsteijn nu. "Daar zijn ze ook naarstig op zoek naar slimme manieren om de leefstijl van de steeds ouder wordende Japanner te verbeteren. Want ook daar hebben ze last van de bekende welvaartsziektes, als gevolg van te veel suiker, ongezond eten en te weinig beweging. Ook zij willen daar een aanpak voor."

De Japanse instituten waren volgens Van Holsteijn via de Nederlandse ambassade in Tokyo getipt, 'over dat Asser bedrijfje dat iets deed met healthcoins'. "En dat alles heeft er nu toe geleid dat ik als enig Drents bedrijf verbonden ben aan de Olympische Spelen. Grappig wel, hoe ik aan de ene kant superlokaal bezig ben in Assen met Paramedics, om vijftig Assenaren met overgewicht een Fitter-programma te laten doorlopen met beloningspunten. Die deelnemers moeten we weer op het gezonde spoor zien te krijgen. En aan de ander kant ben ik bezig met Japan."

Schoolvoorbeeld

Volgens Japan is Nederland gidsland, hoe technologie aan gezond leven gekoppeld kan worden, met Healthcoin als één van de schoolvoorbeelden. "Zover zijn ze in Japan dus helemaal nog niet. Gek eigenlijk wel, want Japan is zo hightech, zou je denken. Dat ze zoiets nog niet hebben, en dan bij mij in Assen uitkomen als inspiratiebron, dat is toch iets wat je niet zou verwachten."

De eerste ontmoeting met Japan van TeamNL Tokyo Expo is al achter de rug, met een digitale kickoff, met ondermeer demissionair minister Sigrid Kaag en technisch directeur van NOC*NSF Maurits Hendriks. Op 14 juli staat voor Van Holsteijn de volgende Japan-sessie op het programma, met een Event en Innovation Parade, en dan is onder andere demissionair staatssecretaris Mona Keyzer van economische zaken erbij. "

Van hier tot Tokio

Of Healtcoin hiermee 'Big in Japan' gaat worden en daar de gezondheidsmarkt gaat veroveren? Mike van Holsteijn lacht: "Healtcoin, van hier tot Tokio, klinkt wel leuk toch. En nu ook wel van toepassing. Met een digitaal product kun je overduidelijk de hele wereld over. Maar voordat we echt in Japan de Asser healthcoin kunnen introduceren, is eerst een betrouwbare lokale samenwerkingspartner nodig die de Japanse situatie door-en-door kent. Als je die lokale partner niet hebt, is Japan wel heel erg ver weg."

