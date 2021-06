Geen 34 appartementen en parkeergarage in Eelde; plan gaat terug naar tekentafel

De nieuwbouw in het centrum van het dorp moet worden afgestemd op monumentale panden zoals de dorpskerk. Wel moet er gekeken worden naar passende parkeergelegenheid voor de appartementen in het centrum.

De afgelopen weken twijfelde de raad of het er wel goed aan deed om 34 appartementen en een parkeergarage in het centrum van Eelde te bouwen. Jurryt Vellinga van Leefbaar Tynaarlo was in de basis voorstander van dit voorstel, omdat het goed zou zijn dat er wat gebeurt in het centrum. Toch dienden de leden van Leefbaar Tynaarlo, samen met zes andere partijen, een motie in om terug naar de tekentafel te gaan. "We hopen hiermee dat er alsnog op relatief korte termijn een goed plan komt."

Ook PvdA-fractievoorzitter Koos Dijkstra beaamt dat een passende invulling voor het dorpshart in Eelde een ingewikkeld proces is. De raad praat al jaren over een invulling van het terrein van Platenzaak Doedens en Garage Koops in het centrum van het dorp, maar iets passends vinden lijkt toch een moeilijke zaak.

Els Kardol van D66 hoopt dat een nieuw plan een positieve draai kan geven aan Eelde: dat er gewerkt kan worden aan een mooi en samenhangend centrum. Henk Middendorp geeft opnieuw aan dat het CDA tegen grote bouwplannen en dus ook dit plan in het dorp is. Ook Peter van Es van Gemeentebelangen zag de meerwaarde voor het dorp niet in het plan dat voor lag.

Alleen de VVD was het niet eens met de motie. De partij was niet meegenomen in het besluit om de motie op te stellen. Daarnaast heeft de wethouder zich aan de opdracht van de raad gehouden. Een reden voor de VVD om tegen de motie te stemmen.

De motie is wel aangenomen en dat betekent dat het college van burgemeester & wethouders in gesprek gaat met de projectontwikkelaar en andere betrokkenen.

Lees ook: