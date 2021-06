Stelling: Pinnen bij een geldautomaat moet gratis blijven

ABN AMRO rekent binnenkort kosten voor het pinnen bij een geldautomaat. Wanneer een klant meer dan 12.000 euro per jaar opneemt, rekent de bank per transactie straks 5 euro plus 0,5 procent over het opgenomen bedrag. Ook de Rabobank voert in september in sommige gevallen pinkosten in en ING doet dat nu al. Zo mag bij deze bank een student twaalf keer gratis geld opnemen, daarna kost het 0,80 euro per transactie.