Meer kennis nodig over gebied rondom hunebedden: 'Daar kan ik nu geen college over geven'

"Hebben ze er gewoond, hebben ze er akkers gehad, hebben ze er rituelen uitgevoerd? Daar kan ik geen college over geven, want daar weten we eigenlijk heel weinig van", aldus Raemaekers. "Misschien is het antwoord op de vraag 'wat deden ze daar?' ook wel 'niet zoveel'."

Vondsten tot nu toe

Uit het aflopende terrein aan de zuidkant van hunebed D34 kan Raemaekers opmaken dat het in de tijd van de hunebedbouwers een wat natter gebied moet zijn geweest. "Misschien wel een moerasgebied. Daarom denken wij dat de bewoning wat hoger lag, dus dat ze daar [op hogere gronden, red.] echt hun boerderij en akkers hebben gehad."

Archeologiestudenten graven in het gebied rondom hunebed D34 bij Valthe (Rechten: RTV Drenthe / Aaldert Oosterhuis)

De archeologiestudenten graven her en der gaten van ongeveer een meter breed en een halve meter diep om te kijken of er iets in de bodem ligt. Tot nu toe is er één vuursteen gevonden. "Als je gedetailleerd onderzoek wilt doen, dus naar wat er op elke vierkante millimeter gebeurd is, dan moet je niet hier zijn", legt Raemaekers uit.

Dat heeft ermee te maken dat de grond eerder landbouwgrond was en ploegen archeologische objecten enkele meters kunnen hebben verschoven. "Maar als je je een beeld wilt vormen van een gebied van ongeveer 50 bij 40 meter, en wil snappen wat er in dit gebied is gebeurd, dan is het niet erg dat er geboerd is."

De studenten hopen morgen rond het middaguur beter in kaart te hebben gebracht op welke plaatsen meer graafwerk nodig is. Daar worden dan grotere gaten gemaakt.

Eén van de gaten waarin gezocht wordt naar archeologische objecten (Rechten: RTV Drenthe / Aaldert Oosterhuis)

Waar graven?

De grond waarop nu onderzoek verricht wordt, is van Staatsbosbeheer. "Daar hebben we goede afspraken mee, hier mag het." De andere grond rondom het hunebed is van boeren. "Boeren komen heel vaak met archeologie in aanraking. Zo'n boer vindt dat aan de ene kant misschien best interessant, maar het lastige is dat voor hen de gevolgen niet te overzien zijn, mochten de archeologen iets vinden. Het kan zijn dat de overheid dan zegt: 'dan moeten we dat stukje grond maar uit productie nemen'."

Het onderzoek duurt nog tweeënhalve week. "We hopen dat er daarna ook een verhaal uitkomt dat voor het grote publiek interessant is", aldus Raemaekers.

