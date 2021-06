Hoe haal je het onkruid uit je tuin op een 'lieve' manier?

Beetje zon, beetje regen, en de planten in de tuin kunnen er weer even tegen. Menig tuinliefhebber is blij met het weer van de afgelopen dagen, want na veel warmte en zon is regen van harte welkom. Je ziet de planten en bloemen bijna weer opbloeien. Maar, dat geldt dan natuurlijk ook voor de plantjes die je liever niet ziet.

Hoe haal je dat onkruid nou weg op een manier die ook nog een beetje lief is voor de natuur? Deze vraag werd ingestuurd naar Zoek het uit!. Dus trokken we de tuinhandschoenen uit de kast, namen een schoffel en een schepje mee, en aan de slag!

Als je een beetje lief wil zijn voor de natuur in je tuin, gebruik je natuurlijk geen chemisch vergif tegen het onkruid. Sommige tuiniers gaan op zoek naar een goedkope en veilige onkruidverdelger en komen zo bij azijn terecht.

Waarom geen azijn?

"Maar azijn inzetten tegen onkruid is geen goed idee", zegt Geert Gommers, expert pesticiden bij Velt, de vereniging voor ecologisch leven, koken en tuinieren. "Het is schadelijk voor de natuur. Borstelen, harken of heet water gebruiken zijn veel betere alternatieven."

Een Nederlands consumentenonderzoek uit 2017 laat zien dat ongeveer 30 procent van de tuiniers azijn gebruikt tegen onkruid of groenaanslag op paden en terrassen. Het gaat om schoonmaak- of keukenazijn, in concentraties van 6 tot 80 procent azijnzuur, verdund of onverdund.

Daarop besloot het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de risico's van dit gebruik in kaart te brengen. Uit dit rapport blijkt het volgende:

Er is een risico voor waterorganismen van 36 procent azijnzuur als het wordt gespoten op grote aaneengesloten oppervlakten die naast het water liggen.

Er is een risico voor bodemorganismen vanaf een concentratie van 54 procent azijnzuur.

Er is een risico voor planten naast het bespoten oppervlak vanaf 6,6 procent azijnzuur.

In de praktijk sproeien of gieten gebruikers met een gieter, een spuit of een fles. Als er zo te veel azijn direct in de grond loopt, kan dat een acuut risico vormen voor bodemorganismen. Ook insecten die in de bodem leven, zoals wilde bijen en graafwespen, lopen dan risico.

Al met al blijkt uit dit rapport dat het gebruiken van azijn, wat eigenlijk best als een natuurlijk middel klinkt, helemaal niet lief is voor de bodemdiertjes, de omliggende planten en het leven in het water.

Wat zijn de alternatieven?

Wil je het onkruid weg hebben? Er zijn heel wat alternatieven zonder ongewenste bijwerkingen. Vooral het voorkomen van onkruidgroei is belangrijk. Maar let op, de beste alternatieven vergen wel wat fysieke inspanning. Ach, scheelt weer een ritje naar de sportschool, toch?

Beperk de oppervlakte van je terras, oprit en paadjes. Maak je terras bijvoorbeeld niet groter dan nodig is.

Zet planten op plaatsen waar anders onkruid zou groeien.

Borstel of hark regelmatig.

Verwijder onkruid manueel met een hak of krabber.

Heet water uit de keuken (van bijvoorbeeld aardappelen) kun je over onkruid gieten.

Of je kunt het ook verwerken in heerlijke recepten.

