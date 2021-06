Horeca verwacht ook zonder TT Festival topdrukte in Assen

"Je ziet best wel veel mensen die van het TT Circuit komen. Maar ook gewoon mensen uit de omgeving die het gezellig vinden om nu de stad in te gaan", zegt Bibi Mennega van 1809 Lodewijk Napoleon.

Druk in de stad

Hoe druk het wordt is natuurlijk lastig te voorspellen, maar Mennega zet wel vanaf vandaag extra personeel in. "We kijken een beetje aan, hoe het gaat."

Bij Grand Café 't Wapen kun je vanaf morgen niet reserveren. Vol is vol. "Ik denk dat het sowieso druk wordt", zegt horecaondernemer Ronald Obbes. "Bij de Assenaren zit de TT toch wel in de mindset. Maar de maatregelen leiden ertoe dat je niet meer mensen op het terras mag hebben. Dus dat is gewoon wat we hanteren."

Ook Sandra de Vrede van restaurant LIFF gaat er vanuit dat er dit weekend wel bezoekers komen. "Mensen komen toch wel, vooral Assenaren en Nederlanders." De Vrede verwacht weinig buitenlandse reizigers, maar ziet wel dat buitenlandse medewerkers van de MotoGP en deelnemende teams ook de stad in trekken. Ze neemt dus wel een aantal maatregelen: "We hebben extra personeel ingezet en reserveren is voor het weekend niet mogelijk. En het is gewoon doorgaan, want vol is vol."

De binnenstad van Assen, waar dit weekend drukte wordt verwacht (Rechten: RTV Drenthe / Esmée Söllner)

Versoepelingen

Aanstaande zaterdag, normaal gesproken de echte TT-nacht, gaan ook verschillende versoepelingen in. Zo mag de horeca langer open blijven en vervalt het alcoholverbod na 22:00 uur. Dit komt net op tijd voor de horecaondernemers in Assen.

"Gezamenlijk hebben we overlegd dat we tot 01:00 uur 's nachts open blijven. In ieder geval met de terrassen aan de markt", vertelt Obbes. Bij de cafés binnen, waaronder 1809 Lodewijk Napoleon, kun je een uurtje langer blijven hangen. Zij sluiten hun deuren om 02:00 uur.

De gemeente Assen laat weten dat ze zich goed voorbereiden op het weekend. "We houden rekening met allerlei scenario's en hopen dat alles goed en soepel gaat verlopen."

