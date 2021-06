Dertien camperplaatsen 'welkome aanvulling' in Exloo

Volgens wethouder Nynke Houwing zijn de camperplaatsen hard nodig in de gemeente. "Er is een enorm tekort aan camperplaatsen. Het voorziet in een behoefte die er is. En het is een mooie, welkome aanvulling op Borger-Odoorn als toeristische trekpleister."

Een groep ondernemers kocht het voormalige Hubo-pand op, waar onder meer EKO-tours gevestigd is. Daarnaast is er een koffie- en fietspunt. Een kleine doe-het-zelf-zaak blijft er wel in. "Dat is meer voor de kleine klusjes", aldus Houwing.

Te krap voor vijftien plaatsen

Er waren eerst plannen voor vijftien camperplaatsen, maar dat aantal is teruggebracht naar dertien. In het ontwerp voor het bestemmingsplan bleek dat dat te krap werd. "Dan staat het te veel op elkaar. Dus is het teruggebracht naar dertien plekken", zegt wethouder Freek Buijtelaar.

De gemeenteraad moet zich nog wel buigen over dit plan. Dat gebeurt op 8 juli tijdens de raadsvergadering.