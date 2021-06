Hunebed Highway-app zet toeristische locaties op de kaart

"Twee jaar geleden zijn we begonnen om de weg - de N34 - om te dopen tot Hunebed Highway en dan krijg je een sterk merk," zegt Henk Klaver van Ideeboys. "Iedereen kent de Hunebed Highway inmiddels en iedereen herkent het," aldus Klaver. Met de app willen de ondernemers nog meer inhoud gegeven aan het merk.

Toeristen en inwoners

In de app komt veel informatie over de hunebedden, maar ook over restaurants, hotels en bezienswaardigheden. Handig voor toeristen, maar ook voor inwoners zelf. "Zo kun je in de app vinden waar je kunt winkelen, van het centrum van Emmen tot aan de buitendorpen. We proberen hem zo compleet mogelijk te maken," zegt Klaver.

De app is bedacht door een groep ondernemers en wordt nu ontwikkeld. "Wij zijn met z'n drieën bij elkaar gaan zitten en hebben gezegd, moeten we dit niet gaan opzetten? We hebben met de provincie gepraat en krijgen ook subsidie voor het project", aldus Klaver, die daarmee doelt op het startbedrag van 116.200 euro. "Ondernemers gaan ook aanhaken en meedoen, zodat het uiteindelijk een app wordt die in eigendom is bij de ondernemers."

De ondernemers leggen voor de komende 5 jaar minimaal 750.000 euro op tafel. Naast de provincie en de ondernemers worden ook de vijf gemeenten rondom de N34, het Recreatieschap Drenthe en Marketing Drenthe betrokken bij de plannen.

App is bijna klaar

De Hunebed Highway app ligt nu bij de ontwikkelaar. Klaver verwacht dat de app op 1 september beschikbaar is. "Hij is dan gratis te downloaden."

En als je er dan even niet aan denkt om de app te downloaden, dan is het de bedoeling dat je hem nog vaak genoeg tegen komt. "Ga je bijvoorbeeld op een terrasje zitten, dan vind je op je tafeltje een QR-code om de app te downloaden."

