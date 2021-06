Hoe Bernie Ecclestone de TT in 1992 bijna de nek omdraaide

Lange tijd stond er dit jaar een vraagteken achter de TT Assen. Gaat hij door of niet? Gelukkig, er wordt komend weekend gereden. Maar de onzekerheid doet denken aan het jaar 1992, toen het lang onduidelijk was of de GP op het TT Circuit door kon gaan. Niet vanwege corona, maar vanwege Bernie Ecclestone.

Ecclestone was jarenlang de man achter de Formule 1. Eind 1991 koopt hij ook de rechten voor het WK wegrace van de internationale motorbond FIM. De gevolgen voor de circuits waarop wordt geracet is groot. De prijs om een grand prix te organiseren gaat fors omhoog. Assen moet meer dan een miljoen gulden gaan betalen. En Ecclestone heeft nog een eis: alle circuits moeten reclamevrij worden opgeleverd.

"Maar wij hadden al een sponsorcontract sinds 1925 met Texaco. Daarnaast hadden we ook een contract met Lucky Strike (en Oranjeboom, red.)", vertelt Egbert Braakman, in die jaren chef bureau van de TT. "Die contracten wilden we niet opgeven."

Problemen in de GP-wereld

Niet alleen Assen heeft problemen met de handelingen van Ecclestone. Alle circuits staan op hun achterste benen. De flamboyante Brit dreigt in die jaren een eigen wereldkampioenschap te beginnen. Een kampioenschap dat financieel interessant is voor coureurs en teams. En daarvoor weet hij alle topcoureurs aan zijn zijde te krijgen.

Vlak voordat het seizoen begint, is er pas met vijf circuits een afspraak voor een Grand Prix. Toch staat Assen dat jaar wel op de nieuwe kalender die op 28 februari wordt gepresenteerd. Met een groot vraagteken.

In gesprek met Ecclestone

Eind april 1992 komt het erop aan. Bestuursleden Theo Verdegem en Johan Wagenaar vliegen samen met Lee van Dam naar Londen voor een gesprek met Ecclestone. Van Dam: "Ik had in die tijd contacten met Ecclestone, ik heb bemiddeld voor dit gesprek."

"Voor mij was het probleem juist de zijspansport. Ik was in die tijd manager van Egbert Streuer. Dorna had geen belang bij de zijspannen", vertelt Van Dam. "Dat Ecclestone, en daarna Dorna, de wegrace overnam, dat was de doodsteek voor de zijspansport."

Het bestuur van de TT bereikt in Londen een grote doorbraak met Ecclestone. "Wagenaar kwam terug en meldde dat alles geregeld was. Wij konden onze grote sponsors behouden. Maar de deal betekende wel dat we veel meer per jaar moesten gaan betalen."

Gered

Uiteindelijk wordt in 1992 gewoon geracet op het TT Circuit. Er staan vier klasses op het programma: de 125cc, 250cc, 500cc en de zijspannen, precies zoals het TT-bestuur wilde. Er wordt een miljoen gulden voor de GP neergelegd en dat heeft gevolgen voor de prijs van de tickets, die gaat met 35 procent omhoog. Het gevolg daarvan is dat er dat jaar zo'n 15.000 toeschouwers minder dan het jaar ervoor komen. Maar de TT is gered. Tenminste, voor een jaar. Want langer duurt het nieuwe contract niet.